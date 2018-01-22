Купивший в Испании микроавтобус молдаванин столкнулся с проблемами на румынской границе

Транспортное средство выведено из обращения испанскими властями.

Инцидент произошел накануне на пункте пропуска Албица. 40-летний мужчина с молдавским и португальским гражданствами попытался пересечь границу на микроавтобусе, зарегистрированном в Испании.

В ходе тщательной проверки документов на машину выяснилось, что транспортное средство выведено из обращения испанскими властями и не имеет права передвигаться на общественных дорогах Румынии, сообщает publika.md.

Молдаванин заявил, что приобрел микроавтобус за 9700 евро и был не в курсе того, что не имеет права находиться за рулем вышеупомянутого транспортного средства.

На данный момент ведется разбирательство.