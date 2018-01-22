Купивший в Испании микроавтобус молдаванин столкнулся с проблемами на румынской границе

Транспортное средство выведено из обращения испанскими властями.
Инцидент произошел накануне на пункте пропуска Албица. 40-летний мужчина с молдавским и португальским гражданствами попытался пересечь границу на микроавтобусе, зарегистрированном в Испании.
В ходе тщательной проверки документов на машину выяснилось, что транспортное средство выведено из обращения испанскими властями и не имеет права передвигаться на общественных дорогах Румынии, сообщает publika.md.
Молдаванин заявил, что приобрел микроавтобус за 9700 евро и был не в курсе того, что не имеет права находиться за рулем вышеупомянутого транспортного средства.
На данный момент ведется разбирательство.
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