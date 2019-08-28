Купил документ, чтобы попасть в Германию: пограничники поймали молдаванина с фальшивым румынским паспортом

0

Молдаванин обратился к услугам неизвестного лица с целью быстрее получить румынский паспорт, однако при пересечении границы выяснилось, что документ был поддельным. Инцидент произошёл на контрольно-пропускном пункте “Леушены” 27 августа.

33-летний гражданин РМ подъехал к линии контроля в качестве пассажира микроавтобуса, следовавшего в Германию. В результате проверки в кошельке мужчины было обнаружено удостоверение личности, выданное румынскими властями. Пограничники выявили в документе элементы подделки.

Задержанный гражданин признался, что приобрёл документ за 150 евро. Пограничники продолжают расследование всех обстоятельств случившегося.