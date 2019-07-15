Купаться нельзя: в Тараклии в городском пруду обнаружили опасную инфекцию

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В Тараклии в пруду парка имени “Юрия Гагарина” обнаружен холероподобный вибрион. В связи с этим был объявлен запрет на купание и ловлю рыбы.

8 июля Центром общественного здоровья Кагул были отобраны пробы воды из пруда, пишет tuk.md. В результате лабораторного исследования выявлено несоответствие качества воды требованиям, предъявляемым к открытым водоёмам. В частности, в воде был обнаружен патогенный вид холероподобного вибриона.

Местные власти пообещали установить в этих местах специальные таблички с предупреждениями, пишет источник.