Купание в озере завершилось трагедией: молодой человек скончался по дороге в больницу

Купание в озере завершилось трагедией: молодой человек скончался по дороге в больницу

Молодой человек, будучи в нетрезвом состоянии, решил искупаться в озере парка «Ла Извор», но развлечение завершилось трагедией – он скончался по дороге в больницу. 

Инцидент произошёл вчера, 16 июня. Молодой человек вместе с приятелями отправился в парк «Ла Извор», находящийся в столичном секторе Буюканы. По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, 19-летний парень из Штефан-Водского района употреблял спиртные напитки вместе с товарищами, после чего решил искупаться в озере. Выйти из воды ему не удалось, передаёт deschide.md.

– На место происшествия прибыла скорая помощь. После того, как спасатели вытащили молодого человека из воды, врачи попытались вернуть его к жизни, после чего повезли в больницу. К несчастью, пациент скончался по дороге, – сообщила Стати.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии.

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