Кумовья на важных постах, резкий рост преступности: Чебан об “успехах” Нэстасе на посту главы МВД (ВИДЕО)

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Судя по всему, освобождение Молдовы от олигархического режима Плахотнюка для Нэстасе означает продолжение “доброй” традиции кумэтризма и сохранение на должностях сотрудников, лояльных Демпартии. Такой вывод сделал кандидат на пост генпримара Кишинева Ион Чебан в ходе дебатов с Андреем Нэстасе. Чебан привел неопровержимые доказательства того, что Нэстасе не только назначил близких себе людей на руководящие должности в МВД, но и не удосужился отстранить назначенцев ДПМ.

– Главой Генинспектората полиции без конкурса, “по принципам меритократии”, был назначен ваш кум Георге Балан. Вы признали это. В Национальном инспекторате расследований – Василе Балика. Вам говорит о чем-то это имя? Да, вы его назначили. Балика – двоюродный брат Николая Гаврилицэ, главы управления по расследованию экономических преступлений, который также при вашей поддержке сохранил свой пост. Гаврилица – кум Кавкалюка и является фином Лилиана Паскарь, главы управления по борьбе с организованной преступностью. И после всего перечисленного вы говорите о меритократии? Вы без конкурса назначили на важные должности своих кумовьёв и кумовьёв Кавкалюка! – возмутился кандидат в генпримары.

При этом, очевидно, дележом должностей Нэстасе занимался куда активнее, чем своей непосредственной работой – борьбой с преступностью. Так, Чебан обратил внимание на резкий всплеск уровня преступности в столице, произошедший в последние месяцы.

– Мои коллеги провели анализ информации на сайте МВД, и вот что обнаружилось: за последние месяцы в Кишиневе значительно выросло число чрезвычайно тяжких преступлений. Так, на Чеканах это число выше на 300%, в Центре и на Буюканах – на 66%, на Рышкановке – на 16%. Число особо тяжких преступлений на Ботанике выросло на 53%, на Чеканах – на 50%, на Буюканах – на 29%. В секторе Центр сохраняется текущая тенденция совершения преступлений. Наибольший рост числа незначительных преступлений отмечается в секторе Центр – на 77%. На Буюканах их стало больше на 72%, на Рышкановке – на 47%. Также в этот период значительно выросло число преступлений, связанных с торговлей наркотиками, хулиганством и кражами. Также хочу вам указать на количество ДТП, на жестокие драки в Кишиневе. Вы видели эти драки, или вас здесь нет? А ведь это непосредственно ваша область ответственности, как министра внутренних дел, – заметил Чебан.

Ни один из представленных Чебаном фактов Нэстасе опровергнуть не смог.