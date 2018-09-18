“Культурную” молодежь засняли за распитием пива прямо в центре Кишинева (ВИДЕО)

Группа молодых людей, открыто употребляющих пиво и мусорящих шелухой от семечек у магазина прямо в центре столицы, была заснята на видео.

Инцидент произошел на минувшей неделе, а видео, снятое возмущенной жительницей Кишинева, было размещено в соцсети, вызвав бурю праведного гнева.

Вскоре на пост обратила внимание полиция, инициировавшая разбирательство. Сообщается, что на данный момент правоохранительных органы занимаются установлением личности “культурной” молодежи.

Администрации магазина, возле которого безобразничала компания, было предписано навести порядок, а также не допускать распития алкогольных напитков возле заведения.

За употребление алкоголя в общественном месте положено наказание в виде штрафа в размере 120 леев, либо общественные работы на 60 часов.