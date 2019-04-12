Культ еды: названы самые популярные продукты среди молдаван (ИНФОГРАФИКА)

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Граждане нашей страны потребляют меньше картофеля, но больше молочных продуктов, хлеба, яиц и мяса. Согласно исследованию Национального бюро статистики, в последние годы молдаване также включают в рацион больше фруктов, рыбы и выпечки.

Если в 2010 году жители Молдовы потребляли по 110 кг хлеба в год, то в 2017 эта цифра возросла до 122. Увеличилось и количество потребляемого молока до 227 л в год, пишет publika.md. В список популярных продуктов также входит мясо и мясные продукты. В 2010-м на каждого гражданина приходилось 34 кг, а в 2017-м – более 50.

Кроме того, молдаване стали потреблять и больше рыбы: в среднем, по 17 кг в год. Одним из главных продуктов остаются и яйца – их потребление доходит до 200 штук в год.

Вырос и объём потребляемых овощей и бахчевых культур – до 118 килограммов в год. Также, если в 2010 году каждый гражданин в среднем потреблял по 96 кг овощей, то в 2017 эта цифра поднялась до 118. Что касается сахара, этот продукт молдаване потребляют примерно по 18 килограммов в год.

В среднем в год на каждого человека приходится по 13 л растительного масла. В то же время отмечается, что меньшим спросом пользуется картофель. За 7 лет показатель потребления снизился с 52 кг до 46.