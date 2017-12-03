Кулинарный мир Николая Носова. Чем писатель «кормил» Незнайку?

В книгах писатель Николай Носов описывает те кушанья, которые любил сам.

«Удивляюсь твоей беспечности, — сказал Пончик. — Режим питания нарушать нельзя. Всё надо делать вовремя: и обедать, и завтракать, и ужинать. Всё это дело нешуточное!» Так говорит один из самых симпатичных персонажей писателя Николая Носова из его знаменитой трилогии о приключениях Незнайки.

Такой серьёзный подход к делу заставляет задуматься: наверное, один из самых любимых детских писателей просто обязан быть тонким знатоком кулинарии. И, как это часто бывает, подобные раздумья оказываются ерундой. Воспоминания его знакомых рисуют если не аскета, то уж точно человека, далёкого от гастрономических наслаждений: «В жизни Николай Николаевич был совершенно нетребователен. Ему было безразлично, что будет на обед или ужин». Немного разнообразит картину внук писателя — Игорь Носов: «А из еды дед любил варёную курицу, особенно белое мясо».

Вот это абсолютно диетическое блюдо — белое мясо отварной курицы — может стать ключом к пониманию гастрономической картины Николая Носова. Если кто примется читать его произведения, вооружившись «кулинарной лупой», то результат получится весьма интересный. Набор блюд, в общем, невелик. По частоте упоминаний абсолютным лидером являются пироги. На втором месте — кисель. Третье место делят каша и суп. Всё остальное идёт малообязательным фоном и достойно разве что простого перечисления. Ливерная колбаса и мятные пряники из рассказа «Замазка», котлета из рассказа «Карасик», голубцы, сосиски, макароны, вермишель и картофельное пюре из «Незнайки на Луне», мороженое из «Фантазёров», «Нашего катка» и ещё из целой серии школьных рассказов… Перечислять можно долго, но кулинарная основа всегда и везде остаётся неизменной. Этакая «великолепная четвёрка». Пироги, каши, супы и кисели в самом широком диапазоне — от яблочного в «Незнайке на Луне» до клюквенного из рассказа «Бобик в гостях у Барбоса».

Учитывая, что к кулинарии как таковой Носов относился равнодушно, придётся признать, что он просто добросовестно фиксировал то, что встречается чаще всего. То, что окружает его самого, его семью, а также миллионы самых обычных советских детей. Грубо говоря, благодаря Носову мы имеем точную достоверную картину наиболее типичного повседневного стола Советского Союза.

Она идеально совпадает с русской национальной кухней как таковой. Если посмотреть на меню не очень богатой разночинской семьи или ассортимент дореволюционной кухмистерской, то выйдет ровно то же самое, но с одним забавным нюансом. У Носова отсутствуют блюда, которые относятся к условно вредным. Всё острое, жареное, соленья, маринады, копченья, всё то, что составляло как минимум половину рациона дореволюционных кухмистерских, не то чтобы специально изгоняется, просто его для героев Носова и для него самого как бы и нет вовсе. Бал правит традиционная отечественная кухня. Кстати, любопытный момент. Именно эти блюда с восхвалением их питательности, пользы и диетических свойств составляли основу самого знаменитого кулинарного труда времён СССР — «Книги о вкусной и здоровой пище».

Разумеется, это просто совпадение, но весьма показательное. Кулинарный мир Носова — точное отражение неплохих, в общем, советских гастрономических тенденций, направленных на оздоровление рациона и насыщение его диетическими блюдами. Сейчас бы сказали, что писатель пропагандирует здоровое питание, основанное на достижениях русской кухни — простой, полезной, здоровой, с вековыми нерушимыми традициями.

Скажем, главный кулинарный герой рассказа «Мишкина каша» — разумеется, каша. Но какая? Писатель лукаво обходит этот вопрос, заявляя, что варили её из «крупы». Однако если взглянуть на другие упоминания этого блюда у Носова, то станет ясно, что эта крупа не что иное, как гречка. Другой каши он просто не упоминает. Судя по всему, этот же продукт фигурирует и в рассказе «Весёлая семейка», где на свет божий появляется чрезвычайно архаичное русское блюдо: «Ты чего ковыряешь? Ведь и так видно, что они с кашей! Зачем пироги портить?» С какой кашей пироги — тоже гадать не приходится. Всё с ней, с гречкой.

Ещё Михаил Ломоносов считал, что гречка — лучшая начинка для пирогов, и настаивал на том, чтобы его студентов кормили именно такими пирогами. Если учесть, что на общее торжество класса кроме пирогов с кашей приносят простоквашу, то кулинарная картина может относиться как к послевоенному СССР, так и к эпохе Ивана Грозного.

Подчёркнуто русские у Носова и сладости. Тот же Незнайка, прилетев на воздушном шаре в Зелёный город, попадает за стол. Чем его там угощают? «Мисочки и вазочки с разными вареньями, пирожками, крендельками, маковниками… Малышка с кудряшками доставала из буфета яблочную пастилу». С большой долей вероятности Носов вспоминал пастилу своего киевского детства. Это был один из четырёх городов Российской империи, где держал своё полномочное представительство, производство и сеть фирменных магазинов «король белёвской пастилы» Амвросий Прохоров. Кстати, сладость эта очень деликатная, лёгкая и, в общем, тоже укладывается в схему «здоровое питание по Носову», которое в точности совпадает с простой народной русской кулинарией.

Есть, правда, единственное отступление. Но зато какое — новогоднее! Единственный праздник СССР, не имеющий идеологической накачки, описан в рассказе «Бенгальские огни». Там же фигурирует блюдо, которое явно выбивается из общей канвы: «Мы стали пить чай с пирогом. Пирог был вкусный, с вареньем, только он всё-таки пропитался дымом от бенгальских огней». Поскольку в традиционной русской кухне варенье в качестве начинки нонсенс, остаётся только один вариант — это тот самый тёртый песочный пирог, пришедший к нам из Европы и очень быстро адаптированный сначала «барской», потом «разночинской», а потом уже и советской кухней.

Яблочный пирог

Ингредиенты:

Яйцо — 1 шт.

Сливки — 1 ст. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Масло растительное — 1/2 ст. л.

Мука — 250 г

Яблоки — 600 г

Сахар — 200 г

Сливочное масло — 100 г

Как готовить:

1. Яйцо, сливки, соль, муку (для начала ¾ стакана, возможно, потребуется чуть больше, надо будет смотреть по состоянию теста) и масло смешать. Замесить тесто как на лапшу.

2. Разделить получившееся тесто на четыре части, раскатать из каждой очень-очень тонкий пласт величиной с тарелку.

3. Подготовить яблоки. Удалить сердцевину и нарезать тонкими пластинками. Посыпать их сахаром.

4. Сковороду смазать маслом, положить первый пласт, смазать его маслом. Сверху часть яблок.

5. Потом положить ещё пласт, смазанный маслом, и опять яблоки. Так выложить все пласты теста, закончить пластом, который нужно смазать растопленным маслом.

6. Поставить в очень горячую духовку.

7. Как только образуется сок, чаще поливать им сверху весь пирог. Держать в духовке, пока сок не превратится в жжёный сахар.

Белёвская пастила

Ингредиенты:

Яблоки (антоновка) — 1,5-2 кг

Белок яичный — 2 шт.

Сахар — 1 стакан

Как готовить:

1. Яблоки очистить и мелко нарезать. Сложить в алюминиевую кастрюлю, поставить в духовку при температуре 200 градусов. Варить яблочное пюре до мягкости.

2. Остудить на холоде, пропустить через дуршлаг. Взбить белки яиц, добавить сахар. Смешать с пюре и взбить всё до белой массы.

3. Отложить немного массы для смазывания. Остальное вылить на противень, предварительно подложив пергамент, и высушить в духовке при невысокой температуре. После высыхания (несколько часов) бумагу снять. Готовый пласт смазать массой и скатать в рулет. Затем положить швом вниз на пергамент и ещё подсушить. После подсушивания натереть сахарной пудрой и положить слоями или свернуть в рулет. Хранить в сухом прохладном месте.