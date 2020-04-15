Где купить куличи к Светлой Пасхе: опубликованы адреса предпраздничных ярмарок

С 15 по 18 апреля во всех секторах столицы будут организованы уличные ярмарки по продаже хлебобулочных изделий к Пасхе.
С 7:00 до 16:00 предпраздничные базары будут работать по следующим адресам.
Сектор Ботаника:
- бул. Дачия, 44;
- ул. Сармизеджетуса, 30;
- ул. Индепенденцей, 24.
Сектор Буюканы:
- ул. Каля Ешилор, 2.
Сектор Центр:
- ул. Яловень, 94;
- ул. Гренобля, 165/4;
- ул. Измаил, 90 (на парковке);
- ул. Н. Тестемицану, 13 (на парковке);
- шос. Хынчешть, 86 (на парковке).
Сектор Чеканы:
- ул. Алеку Руссо, 61/1 – 63/1;
- бул. Мирча чел Бэтрын, 8, 23 (пересечение с ул. И. Виеру).
Сектор Рышкановка:
- ул. Мирон Костин, 13/1;
- ул. А. Дога, 33;
- ул. Б. Воевод – ул. Киев.
Напомним, торговля будет вестись только при строгом соблюдении правил безопасности.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии