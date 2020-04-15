Где купить куличи к Светлой Пасхе: опубликованы адреса предпраздничных ярмарок

Где купить куличи к Светлой Пасхе: опубликованы адреса предпраздничных ярмарок

С 15 по 18 апреля во всех секторах столицы будут организованы уличные ярмарки по продаже хлебобулочных изделий к Пасхе.

С 7:00 до 16:00 предпраздничные базары будут работать по следующим адресам.

Сектор Ботаника:

  • бул. Дачия, 44;
  • ул. Сармизеджетуса, 30;
  • ул. Индепенденцей, 24.

Сектор Буюканы:

  • ул. Каля Ешилор, 2.

Сектор Центр:

  • ул. Яловень, 94;
  • ул. Гренобля, 165/4;
  • ул. Измаил, 90 (на парковке);
  • ул. Н. Тестемицану, 13 (на парковке);
  • шос. Хынчешть, 86 (на парковке).

Сектор Чеканы:

  • ул. Алеку Руссо, 61/1 – 63/1;
  • бул. Мирча чел Бэтрын, 8, 23 (пересечение с ул. И. Виеру).

Сектор Рышкановка:

  • ул. Мирон Костин, 13/1;
  • ул. А. Дога, 33;
  • ул. Б. Воевод – ул. Киев.

Напомним, торговля будет вестись только при строгом соблюдении правил безопасности.

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