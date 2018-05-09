Кульбит демократов

Как партия власти разводит граждан Молдовы

Предвыборная кампания в Кишинёве и в Бельцах оказалась особенно ожесточённой. Власть буквально забросала граждан спойлерами, «фейками», фальшивой повесткой, пытаясь одурачить народ для захвата двух стратегических городов.

«Согласованные» выборы

…И всё-таки Демпартия филигранно развела граждан Молдовы. Добиться досрочных выборов в двух стратегических городах страны, да ещё и преподнести это как победу граждан и оппозиции – это высший пилотаж.

Судите сами. Два мэра – оба в уголовных делах, как в шелках, оба были партнёрами ДПМ. Один может сесть в тюрьму лет на 20 за парковки, тендеры, раздачу 700 га земли. Другой в базе данных Интерпола. Ни на Гавайи тебе съездить, ни на Канарах отдохнуть.

И вот оба одновременно подают в отставку, чтобы организовать досрочные выборы! Оба хвалят друг друга за мужественный шаг. И оба нападают на кандидатов ПСРМ, заявляя, что это ставленники В. Плахотнюка. Забыл Ренато Георгиевич, что Александр Усатый в 2015 году поддержал его на выборах мэра. Или это тоже было сделано по просьбе Плахотнюка?

Сговор за спиной народа

А теперь давайте размышлять логически. Почему Д. Киртоакэ в ноябре не подал в отставку и не спровоцировал тогда досрочные выборы? Ответ на поверхности. Сильвия Раду не успела ещё набрать рейтинг. Ей нужно было 4-5 месяцев, чтобы «накачаться» до 20-21%. Поэтому Киртоакэ, как и ДПМ, агитировал за бойкот референдума, чтобы дать Сильвии Раду законную возможность сохранить власть. А ведь мог сразу после референдума сказать: «Господа! Я доказал, что народ меня поддерживает. Теперь давайте организуем выборы, чтобы не отдать город Демпартии». Так нет же… Он четыре месяца терпеливо ждал, пока у Раду надуется рейтинг, и лишь 16 февраля подал в отставку. Ну а выборы, понятное дело, были назначены на 20 мая.

Почему всё-таки Киртоакэ в феврале подал в отставку, а не оставил всё как есть? Да потому что Конгресс местных властей Европы начал давить на ДПМ, требуя организовать честные выборы в столице. То же требовал и ЕС взамен 100 млн евро помощи. Более того, у Раду появлялись риски падения рейтинга, так как она исчерпала свой ресурс действий. Денег нет, идей нет, команды нет, внешней поддержки нет. Нужно срочно идти на выборы, пока не поздно.

Игра до безобразия проста: на Дорина Киртоакэ закрывают дело, а ДПМ берёт контроль над столицей через Сильвию Раду, которая станет законным мэром. Более того, в знак благодарности ДПМ помогает М. Гимпу отправить в отставку строптивого примара Колоницы и назначить на его место своего человека! Также Сильвия Раду, которая на словах сняла с должностей М. Молдовану, А. Фляша, И. Гамрецкого, Н. Грозаву, на деле оставляет их в своих должностях.

Кандидат от ЛП В. Мунтяну орёт во всю глотку, что И. Чебан – кандидат В. Плахотнюка, сообщает каждый божий день о новых нарушениях Сильвии Раду, выдавая их за нарушения со стороны Иона Чебана. Красиво, не так ли?

Игра Усатого

Почему Усатый подал в отставку, если город в любом случае достанется, как полагает «Наша Партия», тому, на кого укажет сам Ренато Георгиевич? В чём смысл, объясните, пожалуйста? Может, потому, что была договорённость с ДПМ?

Усатый, как раздражающий фактор, уходит спокойно жарить шашлыки на Рублёвке, о чём он давно мечтал. ДПМ снимает его с учёта в Интерполе. На его место назначается Николай Григоришин, у которого, похоже, есть проблемы с законом, а значит нельзя исключить, что он подконтролен ДПМ.

Также Усатый передаёт ДПМ контрольный пакет акций над бельцким Советом. Это произошло 17 апреля, когда несколько советников «НП» перешли во фракцию «За развитие Бельц», которая, как известно, подконтрольна ДПМ. Таким образом, «НП» осталась без большинства. У будущего мэра, если он открыто пойдёт против ДПМ, руки будут связаны. При этом КСТР отказывается мониторить телевидение БТВ, близкое Усатому. Они мониторят НТВ, Акцент-ТВ, ТНТ и так далее. Таким образом, Усатому даётся зелёный свет для того, чтобы бить по полной по Александру Усатому, кандидату от ПСРМ.

Далее Р. Усатый должен исполнять свою роль: яростно нападать на И. Додона и И. Чебана, называя их партнёрами Плахотнюка. Создавать ощущение борьбы с Плахотнюком, но на самом деле беспощадно бить по Игорю Додону, Иону Чебану, Александру Усатому… То же самое делают и другие партнёры ДПМ: ПКРМ, НЛП, ЛП, ПНЕ (Шалару) и так далее. Делать это нужно часто и жёстко, иначе век Мальдивы не видать. И Усатый справляется с ролью.

В середине марта Ренато Георгиевич соизволили заявить, что ПСРМ не выдвинет кандидата на должность мэра Бельц. Дескать, ДПМ не разрешает, так как они решили оставить город для себя. Как только ПСРМ выдвинула Александра Усатого в кандидаты на должность мэра, Ренато Георгиевич тут же поменял пластинку. Мол, ДПМ решила отдать Бельцы ПСРМ, а столицу оставить себе. Пойди теперь и разберись, когда Ренато Георгиевич правду говорят, а когда просто разглагольствуют потехи ради.

Уважаемый Ренато Георгиевич! А почему вы не выдвинули кандидата в мэры Кишинёва? Неужели Владимир Георгиевич не разрешил, чтобы не мешать Сильвии Раду? И с каких это пор вам известно, что ДПМ что-то и кому-то собирается отдавать?

17 апреля Р. Усатый закатил истерику про захват Бельц, который якобы произошёл на заседании совета. А ведь тогда выдали премии в размере 5000 леев ветеранам ВОВ, повысили зарплаты на 200 леев социальным работникам.

4 мая в нескольких СМИ появляются фальшивки про некий доклад демократа Сергея Йордана о координации действий с ПСРМ на выборах 2018 года в Бельцах! Почерк Ренато Георгиевича виден за версту.

И что вы думаете? Доклад оказывается фальшивкой. Был он написан в 2015 году, и ни о каком сотрудничестве с ПСРМ там не было и речи. Этот доклад был изъят из почты Йордана, переделан, вставлено везде ПСРМ и брошено народу!

Фальшивые опросы

2 мая близкий к ДПМ портал Ziarulnational.md выдал некий «секретный» соцопрос. По версии газеты, его «в закрытом режиме» провела одна молдавская партия, которая предпочла слить данные столь же «независимому» от неё порталу. Но если опрос секретный, зачем его сливать?

А вот зачем. Согласно этому «опросу», С. Раду, только не смейтесь, наберёт 38% голосов! И. Чебан, которого поддерживает самая крупная партия страны, – всего 23,6%, А. Нэстасе – 17,4%. Умеют демократы веселить народ, ничего не скажешь.

А теперь давайте по порядку. Покажите, пожалуйста, кто провёл опрос, период исследования, выборку, базу данных. Где его проводили: на кладбище «Дойна», в психбольнице в Костюженах, в офисе Демпартии, в офисе её лакеев – ЛП, ЕНП, ПКРМ и т. д.? Я, к примеру, тоже видел многие закрытые соцопросы. В одном из них Раду и Нэстасе – ноздря к ноздре, в другом – Нэстасе впереди Раду (16% против 14%). Но ни в одном опросе Раду и Нэстасе не находятся впереди Чебана! При этом разница между ними обескураживающая для Раду.

Никак не пойму, какой сумасшедший нарисовал эти цифры? Откуда у Раду могли появиться такие рейтинги?

1) Иона Чебана поддержала ПСРМ, у которой, согласно опросу БОМ от декабря 2017 года, рейтинг 47,6%. Сильвию Раду выдвинула на должность мэра Демпартия, у которой рейтинг в 10 раз меньше – 5,13%!

2) Иона Чебана поддержал президент Игорь Додон, у которого рейтинг выше 50%. Сильвию Раду поддержал В. Плахотнюк с рейтингом в 3%. Так откуда у неё могли взяться 38% рейтинга? Или этого более чем достаточно?

3) Сильвия Раду набрала на президентских выборах всего 5267 голосов, то есть 0,37%. По Кишинёву это ещё меньше – 0,35%! Для сравнения, Игорь Додон на президентских выборах 2016 года набрал 52%, или более 830 тысяч голосов. Но Игорь Додон чётко поддержал Чебана.

Безусловно, этот фальшивый опрос был высмеян в СМИ. Срочно нужно было корректировать ситуацию. И вот 7 мая Ассоциация социологов и демографов публично представила свой социологический опрос. У Иона Чебана – 35,2%, у Сильвии Раду – 34,6%, у Андрея Нэстасе – 16,8%. На вопрос, почему так вырос рейтинг Раду, один из социологов честно признался: да потому что люди хотят независимых мэров, желательно женщину. Проще говоря, ДПМ считает, что наши граждане – круглые идиоты.

На самом деле Ион Чебан – абсолютный фаворит. И это понимают и демократы, и правые. Он везде – на встречах с людьми, на дебатах решает проблемы горожан, выдаёт каждый день своё видение решения проблем ЖКХ, мунпредприятий, мусора, дорог, уязвимых слоёв населения. И не только показывает свои программы, но и решает ежедневно десятки проблем. Кто ещё из кандидатов может похвастать такими знаниями, опытом, энергией, близостью к людям?

Задушить в объятиях

Однако ставки слишком высоки. Ради получения мэрии демократы доказали, что готовы абсолютно на всё. Пришёл Чебан на встречу с коллективом «Франзелуца» – на второй день там нашли мышь в батоне! Встретился с коллективом JLC – назавтра там нашли муху в молоке! Явился на встречу в третье госучреждение – тут же «нарисовалась» налоговая! Организовал И. Чебан мотокросс – тут же, о Боже, появляется С. Раду! Мол, это она разрешила! Я в шоке, честное слово.

Объявила ПСРМ о концерте в честь дня Победы – и ДПМ тут как тут. 9 Мая они устроят концерт то ли «в честь Дня Европы и Дня Победы», то ли в честь «Дня Победы над Европой»… К гадалке ходить не надо, что там нарисуется Раду. Да и Шор тоже пригласил артистов – Льва Лещенко и Иосифа Кобзона!

Объявил президент страны о проведении марша «Бессмертный полк». И что вы думаете? Тут же появляется некий Донцов, убеждённый прислужник ДПМ, и также объявляет, что это он организует «Бессмертный полк»! Только у Арки Победы. И как вы считаете, кто будет ждать Донцова у мемориала «Вечность»? Неудивительно, если и там будет Сильвия Раду. Любопытно, а русофоба Багаса она возьмёт с собой или припрячет?

Ставишь палатку Чебана у «Детского мира» – рядом появляются палатки С. Раду и И. Шора. Вывешиваешь билборд кандидата ПСРМ – над ним уже устанавливают рекламу Шора! Говорят, первоначальный лозунг гласил: «Не дадим Чебану победить с первого тура!»

Вначале Раду заигрывала с правыми, назначив униониста Хрицука и русофоба М. Багаса своими советниками. Однако увидев, что рейтинги не идут вверх, заиграла с левыми. В своём воскресном репортаже канал Prime сравнивает её с Владимиром Путиным! Как вам такой кульбит?

30 СМИ «отказались» освещать выборы в столице. Зато освещают по полной Сильвию Раду и… Регину Апостолову от Партии Шора!

На каналах ДПМ лишь С. Раду работает: то цветочную клумбу посадит за 1,8 млн леев, то ДК профсоюзов разрушит!

Увидев, что народ начинает понимать, что Раду – человек ДПМ, разыгрывают дешёвый спектакль. Фанатично преданный Демпартии В. Гурэу начинает критиковать Раду! То же самое делает М. Лагута! Народу внушают: вот видите, люди ДПМ критикуют её! Значит, Раду независимая! Что тут скажешь?

Не поможет. Люди, узнав про её зарплату в 430 тысяч леев в месяц на Union Fenosa за счёт тарифов, про схему с выводом 139 млн леев из Union Fenosa в пользу своей частной фирмы «Indra Sisteme» SRL, поняли, с кем имеют дело. Ведь эти деньги оплачивали простые граждане через невозможные тарифы!

И вот последние закрытые опросы указывают на то, что началось падение рейтинга Сильвии Раду. Замаячили шансы не попасть во второй тур. У Иона Чебана, как ни крути, самые высокие шансы на победу. Что ж, посмотрим, удастся демократам одурачить кишинёвцев или нет…

Богдан Цырдя, политолог