“Кулачный бой” с приятелем закончился для жителя Страшен больницей

“Кулачный бой” с приятелем закончился для жителя Страшен больницей

Молодой человек попал в больницу после ссоры с односельчанином. По данным полиции, 28-летний житель одного из сёл Страшенского района встретил на улице приятеля, с которым у них завязалась ссора.

Вскоре конфликт перерос в драку. В результате потасовки 28-летний молодой человек ударил мужчину в спину острым предметом, пишет publika.md.

Пострадавший был доставлен в районную больницу Страшен и госпитализирован в отделение хирургии. В настоящее время состояние пациента оценивается как стабильное.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Нападавший был задержан на 72 часа до выяснения обстоятельств случившегося.

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