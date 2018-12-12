Куда звонить молдавским мигрантам в России, чтобы узнать об амнистии (ВИДЕО)

Как было объявлено вчера в рамках “прямой линии” в социальной сети “Одноклассники” президентом страны Игорем Додоном, для граждан Молдовы, которые находятся в России, а также для тех, кто находится в Молдове и у кого есть запрет на въезд в Россию, открыт специальный колл-центр. Глава государства опубликовал на своей странице в соцсети номера, позвонив по которым молдавские соотечественники смогут получить информацию о том, есть ли у них нарушения миграционного законодательства, распространяется ли на них второй этап миграционной амнистии и другую интересующую их информацию по этому поводу.

Для звонков из России: 8 800 707 0044; 8 495 123 3944 Для звонков из Молдовы: + 7 800 707 0044; + 7 495 123 3944 Напомню, что миграционная амнистия стала возможной в результате договоренности, достигнутой ранее с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках официального визита Игоря Додона в РФ. Ею смогут воспользоваться около 170 тысяч граждан, нарушивших ст. 26 (п. 4 и 8) и ст. 27 (п. 12, 13 и 14) Федерального закона РФ №114 “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию”.