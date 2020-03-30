Куда обращаться и что получат те, кто потерял работу? Ответ президента (ВИДЕО)

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На брифинге для прессы по итогам заседания в формате президент – премьер – спикер глава государства объявил о новых мерах поддержки государством населения.

В частности, он сообщил, что лицам, которые работали минимум девять месяцев на одном предприятии и потеряли рабочее место, следует обратиться в бюро по трудоустройству – им будет выплачено от 60% до 80% зарплаты с последнего рабочего места. Для этого Фонд занятости населения Республики Молдова будет увеличен втрое.

В то же время лицам, у которых минимум 9 месяцев нет стажа работы или которые не имели постоянного места работы в последнее время, и при этом они не могут воспользоваться классической процедурой для пособия по безработице, государство выплатит сумму, равную размеру минимально гарантированной оплаты труда, то есть 2775 леев.

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