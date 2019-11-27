Куда – Крутой поворот?

0

О первых успехах новой исполнительной власти

Правительство Иона Кику, приведённое к присяге 14 ноября, спустя два дня после отставки кабмина Майи Санду, без всякой раскачки активно взялось за работу. После встречи с профсоюзами и патронатами, а также с бизнесменами ряда районов РМ, глава правительства поехал налаживать и внешние связи.

Нет времени на раскачку

На первом заседании правительства нового состава его глава обратился к министрам и представителям всех подчинённых учреждений с просьбой в кратчайшие сроки оценить ситуацию и разработать планы действий, чтобы включить их в программу правления исполнительной власти.

– У нас очень мало времени, и мы не можем рассчитывать на сто дней, чтобы осмотреться, – сказал Ион Кику. – …Наша работа должна быть максимально прозрачной, и мы должны поддерживать тесный диалог с гражданами нашей страны, с бизнесменами, чтобы знать их проблемы. Наша деятельность должна соответствовать их потребностям. Правительство будут оценивать по делам, а не по заявлениям.

Чтобы восстановить функциональность государственной власти, на этом же заседании была проведена и кадровая перестановка – назначены новые госсекретари как правительства, так и каждого из министерств. Сам премьер-министр буквально на следующий день после избрания встретился с послами ряда дипломатических миссий, аккредитованных в РМ. Ион Кику пообещал дипломатам, что возглавляемое им правительство постарается придерживаться взвешенной внешней политики со всеми стратегическими партнёрами Молдовы, но основное внимание будет сосредоточено на решении внутренних проблем.

У нас очень мало времени, и мы не можем рассчитывать на сто дней, чтобы осмотреться… Правительство будут оценивать по делам, а не по заявлениям.

Взоры на Восток

Выстраивание внешней политики глава кабмина начал с визита в Российскую Федерацию, где предстояло договориться по многим горящим проблемам, ряд из которых в последнее время отрицательно сказался на молдавских предпринимателях, а другие могут сильно ударить по нашим гражданам в самом ближайшем будущем.

Как стало известно «АиФ в Молдове», премьер-министр Ион Кику во время своего визита в Москву обсуждал такие вопросы, как снижение цены на природный газ с 1 января 2020 года; предоставление кредита в размере $500 млн на крупные инфраструктурные проекты, в частности на строительство дорог; выдача дополнительной квоты разрешений молдавским транспортным компаниям на грузоперевозки в РФ; расширение списка наименований товаров, которые можно экспортировать в Россию без таможенных пошлин; увеличение количества экономических агентов РМ, которые будут иметь право на экспорт нашей продукции на российский рынок. Также он вёл переговоры по поводу дальнейшей судьбы склада боеприпасов в Колбасне.

Будет газ и не только!

По возвращении в Кишинёв Ион Кику сказал журналистам, что удовлетворён результатами официального визита в Москву, где встретился с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, главой «Газпрома» Алексеем Миллером и с рядом других официальных лиц.

В результате переговоров удалось добиться снижения с 1 января 2020 года цены на газ на $50, а это значит, что одна тысяча кубометров будет стоить для Молдовы $172–173. Был обговорен ещё один вопрос, волнующий граждан Молдовы: не останемся ли мы без газа, если Украина «закрутит вентиль», отказавшись транспортировать через свою территорию голубое топливо. Глава «Газпрома» заверил молдавского премьера, что нет повода для беспокойства, так как имеются технические сценарии поставки природного газа в РМ, в том числе через Румынию и Болгарию, и полученный объём будет удовлетворять потребностям нашей страны.

Как следовало из ответов И. Кику, наладится и ситуация с грузоперевозками в Россию, так как ему удалось договориться о предоставлении российской стороной достаточного количества этих самых дозволов.

Добилась молдавская делегация и соглашения об открытии кредитной линии в $500 млн на инвестиционные проекты.

Премьер сказал, что $300 млн будет направлено на ремонт дорог, а об остальных проектах нам ещё предстоит узнать, но обещают, что Молдова превратится в строительную площадку.

Эти и ряд других договорённостей – первые положительные результаты нового молдавского правительства. Хочется верить, что наша жизнь начинает налаживаться и дальше будет только лучше.

Анастасия Погодина