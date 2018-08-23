Кучер не справился с управлением лошадью и врезался на повозке в джип (ФОТО)

33-летний житель Приднестровья отвлёкся от управления гужевой повозкой и совершил наезд на припаркованный автомобиль марки Honda.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, инцидент произошёл в селе Ново-Комиссаровка. По факту идёт разбирательство. Отвлёкся от управления и 37-летний водитель такси, который двигался по одной из улиц в Бендерах на автомобиле марки Mercedes. Под колёса такси попал 23-летний местный велосипедист. Водитель двухколёсного транспорта отделался ушибами и ссадинами. Ещё одна авария с участием велосипедиста произошла в Тирасполе. 16-летний велосипедист при перестроении улицы не уступил дорогу попутному транспорту. Несовершеннолетний не получил серьёзных травм.

В селе Чобручи Слободзейского района ещё одну аварийную ситуацию создал 57-летний сельчанин. Мужчина не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Вылетев с проезжей части, авто врезалось в железобетонный столбик ограждения и получило механические повреждения.

Ещё одно ДТП произошло в Слободзее. На перекрёстке неравнозначных дорог – улиц Тираспольской и Первомайской – водитель легкового авто Кia не уступил дорогу маршрутному такси, двигавшемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. Микроавтобус марки Mercedes осуществлял пассажирские перевозки по маршруту Глиное-Тирасполь. К счастью, никто не пострадал.