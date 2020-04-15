Кто в полной гармонии с собой?

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Оля Тира – о праве на счастье, поисках себя и судьбоносных встречах

Давно ничего не слышала о певице Оле Тире. Чем она сейчас занимается? С. Паскалова, Бричаны

День за месяц – так, на одном дыхании шла работа над проектом «Кто я?». Певица Оля Тира не меняет амплуа – она изменилась сама. Качественно: из девчонки-артистки, удобной для всех, она переросла в молодую, но наполненную мудростью и сияющей гармонией женщину. И беременность в промоматериалах – не уловка, чтобы привлечь внимание, а символ, полный смысла и глубины.

За полтора часа спектакля – пять новых песен, пять стихотворений, три кавера. И все они – ответы на вопрос, который однажды Оля задала себе: «Кто я?» О том, кому адресован проект, для чего люди рождаются и можно ли найти гармонию в этом мире, в интервью «АиФ в Молдове» рассказывает Оля Тира.

Что за контуры новой жизни?

– Оля, и всё же ты ввела людей в заблуждение…

– Люди сами всегда готовы обманываться. Это была такая задумка проекта: беременность как олицетворение круговорота, в котором каждая из нас проживает разные этапы – зародыш, ребёнок, юность, взрослая женщина, вынашивающая новую жизнь под своим сердцем, и, наконец, зрелая мудрость. Во мне рождался новый проект, он – мой ребёнок, поэтому все контуры будущей матери оправданы.

– «Кто я?» – это вопрос к кому: к зрителю или к самой себе?

– Я считаю, что сам спектакль – про новую меня. Нечто отличное от того, что привыкли отождествлять со мной. Что гораздо глубже, важнее, весомее по ценностям. Сейчас я это ощущаю на себе. Человек рождается дважды: когда его рожает мать и когда он находит свою миссию и чётко понимает, ради чего он здесь.

– И кто ты? Насколько нынешняя ты в противоречии с той, которую мы привыкли знать?

– Конечно, всё, что я делала до сих пор, являлось частью меня. Но данный проект – это гораздо больше, шире, глубже. Ещё он про то, что многие люди очень часто боятся задавать себе вопросы. В нас гораздо больше ресурсов, чем мы себе это представляем. Каждый из нас способен на нечто большее, чем он думает, и имеет право на счастье, найдя себя в том деле, в котором ощущает себя счастливым и чувствует, что приносит радость и себе, и людям. Мне захотелось рассказать об этом.

– Как ты поняла, что у тебя началась трансформация? По каким признакам? Может, у кого-то происходит то же самое, но он это не понимает?

– Я переживала сильнейшее эмоциональное выгорание. Всё было пустое, и ничто не радовало. Как-то я задала себе вопрос: «Ты хочешь и дальше так продолжать? Либо ты останавливаешься и ищешь ответы в себе, вычищаешь всё, что не нужно, всё, что не о тебе?» То есть да, вроде, понятно – музыка, концерты… Но это выхлопы в никуда.

– А почему ты пришла к такому выводу? Довольно жёстко так о себе – «выхлопы в никуда».

– Было внутреннее состояние, которое мне надоело. Знаешь, это постоянное «нравиться всем», угождать, чтобы всем было хорошо. И вдруг я впервые подумала о себе. А где я во всём этом? Когда будет хорошо мне? Когда я реально почувствую: то, что я делаю, действительно про меня? Не поверхностно, а основательно.

Это спектакль о том, что многие люди очень часто боятся задавать себе вопросы. В нас гораздо больше ресурсов, чем мы себе это представляем. Каждый из нас способен на нечто большее, чем думает, и имеет право на счастье, найдя себя в том деле, в котором ощущает себя счастливым и чувствует, что приносит радость и себе, и людям.

Какие они – пути исцеления?

– Времена интересные настали – все стремятся к осознанности.

– Сейчас действительно время такое. Уже многие понимают, что внешняя оболочка, финансовые какие-то блага, материальное – это не то, что даёт ощущение счастья. Наличие «бентли», загородной виллы и возможность пять раз в год отдыхать в экзотических странах – не гарант радости в душе. А счастье в том, чтобы замечать мелочи, прекрасное в простом, делать окружающих счастливыми, потому что ты сама от этого становишься счастливей. У меня это работает. Помогаю кому-то – и самоисцеляюсь.

– У тебя большой опыт в этом?

– Уже три года я – посол доброй воли. С 2017-го начались поездки по всей Молдове. Жизнь с ВИЧ, стигма, дискриминация – это про тех женщин, с которыми мы постоянно встречались. И мы с ними проводили тренинги по принятию себя, по повышению самооценки, желая помочь им понять, что даже будучи в статусе можно прожить счастливую жизнь. И когда ты видишь горящие глаза, улыбающиеся лица, их осознание того, что они кому-то нужны, что выход есть, – это обоюдное счастье.

Сейчас с Ириной Повергой мы планируем проект для женщин в тюрьмах. В основном я приезжала в Руску. В декабре три раза там была, два из них – с концертом. Но самое главное, мы проводим вместе время: беседуем с девочками на важные жизненные темы, ведём тренинги. Всё это помогает почувствовать себя немножечко иначе. И им и нам.

Как разбудить в себе поэта?

– Режиссёр Алла Донцу, знаю, давно к тебе присматривалась и замечала тот скрытый потенциал, который, возможно, не видели другие. Но присматриваться и сесть в одну лодку – это разные вещи.

– Наша первая встреча состоялась много-много лет назад, но мы начали сотрудничать ровно три года назад, в момент, когда началась эта моя трансформация.

– Чья была идея спектакля?

– Моя. Очень давно хотелось сделать что-то такое, что было бы больше, чем традиционный концерт. Чтобы у людей была возможность реально заглянуть в себя, побыть с собой, но в приятной, очень тёплой, гармоничной атмосфере. Я расписала себе этот проект и предложила Алле встретиться. Рассказываю. Она слушает и говорит: «Да, мне нравится, будем работать!» У меня был запрос такой – в космос (смеётся). Чтобы команда, которая соберётся (музыканты, артисты, сценографы – все-все), разделяла со мной мои ценности. И у меня получилось. Приходили именно те люди, которые мне нужны.

– На вечере прозвучали, если верно понимаю, твои стихи. Я и не знала, что ты пишешь.

– Я заглушала многие вещи в себе. Все решили, что я могу петь – и точка. А я ведь доверяла им в лице одного, другого, третьего. Как много навязанных стереотипов! А ведь никто, кроме тебя самого, не знает, что на самом деле для тебя хорошо. Может, тебе вообще нужно оставить музыку и вспомнить, что тебе нравилось когда-то рисовать. Или, может, проводить время с детьми. А может, цветы выращивать для себя и других. Я себя нашла ещё и в поэзии.

В спектакле звучали мои стихи – с глубоким смыслом, про суть того, что важно для меня, про мой путь, про осознание. Все песни были тоже мои: либо мелодия, либо слова, либо и то и другое. И даже если это творчество других авторов, всё равно они были про меня. Несколько песен из спектакля ждали около двух лет, чтобы их услышали!

– Это единоразовый проект? Ты на что вообще рассчитываешь, если говорить о судьбе спектакля?

– Сейчас мы на стадии постпродакшн плюс монтируем кино. Это тоже достаточно ресурсный объём работы, который требует времени. И да, мы хотим сделать тур по восьми городам Молдовы. Скорей всего, начнём с конца мая. Так что у зрителя ещё будет возможность попасть на мой спектакль и окунуться в гармоничное и душевное пространство.

Почему я принимаю всё?

– Есть места и города, где ты чувствуешь: это моё? Где тебе больше, чем просто комфортно.

– Кипр. Там началась моя трансформация. Там – часть моей семьи. Там – я дома. Иногда чувствую, что в Молдову приезжаю в гости. Вообще, море и горы – моя стихия, место, где мне хорошо. А прошлым летом я посетила Нью-Йорк, где отметила свой день рождения. Знаешь, зацепило… Забавно, что до поездки этот город проявлялся то на картинках, то ещё каким-то образом в моей жизни. А я верю в знаки.

Прилетев в Нью-Йорк, я сразу произнесла: «Я принимаю в тебе всё!» И с того момента пошла магия. Мне там было невероятно хорошо! Казалось, что город меня обнимает. Я растворилась в состоянии безусловного счастья. Захожу в метро, смотрю на людей – они все такие разные: со шрамами, изъянами, с грустным или с настороженным взглядом, в покое, безмятежности или в грусти, но такие красивые. И мне так хотелось обнять их всех и сказать, что всё непременно будет хорошо. Невероятное ощущение.

– Вопрос, пожалуй, излишний, но всё же… Ты сейчас счастлива?

– Даже невзирая на жизненные трудности и неурядицы, да! И это мой выбор. Я каждый день хочу быть счастливой, исходя из того, что он мне предоставляет. Я стала абсолютно иначе смотреть на мир. Я в полном понимании того, что происходит – и хорошего, и плохого, – потому что чувствую: плохое меня выстраивает, формирует, делает сильнее. Все эти жизненные неурядицы происходят не за что-то, а для чего-то. Чтобы ты остановился, задался вопросом, осознал себя.

ДОСЬЕ

Оля Тира родилась в Германии. Окончила среднюю школу № 3 в г. Кагуле, музыкальный колледж, затем Академию музыки, театра и изобразительных искусств. Участвовала во многих международных музыкальных конкурсах, в том числе «Лица друзей» в Кагуле, «Новая волна» в Юрмале. Представляла Молдову вместе с группой SunStroke Project на конкурсе «Евровидение – 2010».

Инна Желтова