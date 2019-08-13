Кто в Кишинёве останется без электроэнергии во вторник: список улиц

0

Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 13 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Индепенденцей 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 4/5, Н. Титулеску 39 – с 10:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Бернардацци 9999, А. Матеевич 25-63, 40-58, А. Крихан 16A,B, Галбена 4, 5, 7, М. Еминеску 1, 2, 4, Университэций 1-39, 2-36 – с 11:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Транснистрия 6 – с 09:15 до 20:00.

Сектор Рышкановка:

ул. 8 Марта 37-115, 38-120, А. Лупан 1-17, В. Бадиу 21-31, 38-70, 999, Кэлушарь 10-48, 13-17, 35-41, 65, К. Брыновяну 32-36, 37-45, Конструктурилор 8-76, 35-147, Криулень 1-63, 2-58, пер. Криулень 8-58, 13-63, пер. Дойна 53-113, 54-82, Дойна и Ион Алдя-Теодорович 11/2, Грэдинарилор 1-21, 2-18, Л. Дамиан 1-57, 2-58, пер. Л. Дамиан 19, Монтанэ 10-34, 11-23, Питуличий 15-29, Подгоренилор 5, 14-36, 17-97, 88-126, Поштей 35-53, 78-100, Путней 8-24, 11-25, Солидаритэций 1-19, 2-20, Е. Теодориу 5-11, В. Красеску 1-51, 2-46, пер. В. Красеску 1-53, 2-50, В. Комаров 3-15, 16-18, пер. В. Комаров 10, 18 – с 09:00 до 17:00;

ул. А. Руссо 1, 1/1, 1/5, 1A, бул. Московский 2, 999, 9999 – с 11:00 до 13:00;

ул. Н. Донич 1-27, 4-60, Г. Выртосу 1-21, 2-18, Гура Вэий 1, 5, Ипотешть 20-24, 21-63, Меморией 1-35, 2-56, Мирчешть 1, 71, 99, 999, 9001, 9999, Студенцилор 3-6, Т. Панфиле 1-43, 2-62, 208, 270, 9999, Валя Албэ 1-31, 2-70, Ф. Лупашку 2-22, 3-23, 60, Замолксе 1-29, 2-22 – с 11:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.