Кто в Кишинёве останется без электроэнергии в понедельник: список улиц

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Red Union Fenosa сообщает, что в понедельник, 9 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал 6, 6/2, 6/4, Валя Кручий 4, 4/3, 4 п.2, 4 п.6-7, 6 – с 08:45 до 13:45.

Сектор Чеканы:

ул. М. Драган 36/1 – с 09:00 до 13:00;

ул. М. Драган 38/1, 38/1J – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Руссо 5/2, 7/2, 9/2, 13/3, 13/4, М. Костин 20-26, Н. Димо 9999 – с 09:10 до 17:00;

ул. Н. Донич 14, Г. Выртосу 14, 15, Ипотешть 22, Мирчешть 999, 9999, Т. Панфиле 1-5, 10-62, 11-41, 9999, Валя Албэ 10, 56, Ф. Лупашку 2, 5, 16A – с 08:55 до 19:00;

ул. Замолксе 22- с 08:55 до 19:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.