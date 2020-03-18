Кто стоит за Соросом?

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О том, что глобалисты идут в тотальную контратаку

Дж. Сорос любит называть себя финансовым гением, человеком, который сделал себя сам. Возможно, частично это так, даже несмотря на его многие финансовые провалы.

Сорос и клан Ротшильдов

Многие журналисты и политологи заявляют о прямой связи Дж. Сороса с кланом Ротшильдов.

Французский исследователь Pierre Antoine Plaquevement пишет, что в начале 60-х годов Сорос работал на компанию Arnhold and S. Bleichroeder, близкую к Ротшильдам. Arnhold and S. Bleichroeder ‒ семья банкиров, которая представляла интересы Ротшильда ещё со времён канцлера Бисмарка.

George C. Karlweiss, который работал в банке Edmond de Rotschild (Женева), будучи там патроном, внёс в самом начале важный финансовый вклад в фонд Quantum Group Дж. Сороса. Внутренняя газета банка Edmond de Rotschild в день его смерти (декабрь 2012 г.) описывала Карлвайса как правую руку барона Э. Ротшильда, «патрона банка Edmond de Rotschild», «великую личность из мира финансов».

В 1993 году одним из членов исполнительного комитета админсовета Quantum Group Дж. Сороса был Р. Катц (Richard Katz). Он ¬ бывший гендиректор в Rotschild Italia SpA и администратор в N. M Rotschild and Sons Limited в Лондоне. N. M Rotschild управялется Э. Ротшильдом (Evelyn de Rotschild).

Банк Ротшильда считается специалистами из Лондон Сити важным звеном британского истеблишмента. «Rotschild and Sons связана с либеральным крылом, с «тэтчеристами» в партии консерваторов. Банк заработал миллиарды долларов, управляя приватизацией госактивов британской промышленности в 1980 году в пользу Тэтчер и в 90-х годах в пользу Дж. Мэйджора (John Major)».

Портал nashiua.info пишет: «В 1993 году Дж. Сорос заработал на манипуляциях с золотом. Он работал лично с Дж. Голдсмитом, который является кузеном семьи Ротшильдов».

Можно предположить: удары Сороса по европейским валютам в 1992-1993 годах привели к введению евро ‒ противовеса американскому доллару. Это сыграло на руку Ротшильду против Рокфеллеров, чья вотчина ‒ США. И это даже несмотря на то, что оба клана контролируют ФРС ‒ печатный станок доллара в США.

«Совокупное состояние Ротшильдов, по самым скромным оценкам экспертов, зашкаливает за $3,2 триллиона. Но точно никто не знает. Не для того они столетиями наживали состояние, чтобы его светить. В 1818 году банкиры Ротшильды впервые нагнули европейские правительства. Весь 19 век они считались самой богатой семьёй планеты. У Рокфеллеров вроде бы на триллион меньше. Основатель династии Джон ‒ первый официальный долларовый миллиардер планеты. И самый богатейший человек, живший на земле», ‒ утверждает директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.

Эти два клана давно ведут между собой яростную конкурентную войну. К примеру, Рокфеллер сотрудничал с СССР, Ротшильды ‒ с Китаем. Но в июне 2012 года они объединились и создали траст в $40 млрд. «Рокфеллеры вложили в траст $37 миллиардов, Ротшильды ‒ всего 3. Но они в итоге рулят. Договор подписывал Д. Рокфеллер, признанный глава Семьи, и Джейкоб Ротшильд, который в своей Семье не самый главный авторитет, мягко говоря».

Безусловно, некоторые скептики могут заявить, что роль Ротшильдов и Рокфеллеров сильно преувеличена. Может быть. Но как полагает обозреватель «Коммерсантъ. Деньги» Кирилл Новиков, и по сей день «Рокфеллеры и Ротшильды остались столпами мировой экономики, но при этом перестали восприниматься как угроза общественному благополучию».

Вывод очевиден: Сорос напрямую связан с крупнейшими финансовыми кланами мира, что и открыло ему путь к небывалому финансовому и общественному могуществу. При этом сам Сорос играл роль янычара этих кланов, некоего потрошителя финансовых рынков, помогая этим акулам зарабатывать миллиарды.

Они обеспокоены милитаризмом, потому что контрпродуктивно. Либеральный порядок будет строиться более эффективно за счёт торговли, а не оружия, мягкой силы не жёсткой, социальной инженерии и захвата мозгов через НПО не через военную оккупацию. А это монополия Сороса и, безусловно, Коха. Поэтому и тактика изменится: права и свободы ЛГБТ, агрессивный феминизм и так далее будут проводиться мягче, вкрадчивее, не столь агрессивно и заметно.

Сорос и Демократическая партия США

Но могущество Сороса напрямую связано и с его вхождением в американский истеблишмент, вернее ‒ в высшие эшелоны Демократической партии.

«Бесспорно, Сорос является одним из крупнейших и влиятельных доноров своего поколения, жертвуя $1 млрд в год на некоммерческие и политические цели и оставляя неизгладимый отпечаток на политических позициях либералов во всём мире», ‒ пишет американский портал thehill.com

К 1 марта 2016 года Дж. Сорос официально был гостем в Белом доме 13 раз! Согласно журналам посетителей от 10 августа 2015 года, он приходил, чтобы общаться с президентом Б. Обамой в Овальном кабинете и вице-президентом Джо Байденом в западном крыле.

Как минимум с 2004 года Дж. Сорос стал активным сторонником Демократической партии США, поддерживая её прогрессистское, глобалистское крыло против неоконсерваторов Буша. Ещё 6 августа 2004 года он участвовал в тайной встрече пяти миллиардеров в Aspen Institute, Colorado’s Rocky Mountains для противодействия Бушу.

Во время президентской кампании 2004 года Сорос, по данным https://www.newyorker.com/, потратил $18,5 млн чтобы, помешать избраться на второй срок республиканцу Дж. Бушу-младшему. По данным thebabel.net ‒ $27 млн.

Сорос объявил о выделении $5 млн интернет-компании MoveOn.org (сайт петиций), которая прославилась своими громкими антиреспубликанскими выступлениями.

Но, несмотря на все его усилия, американцы переизбрали Буша.

В 2008 году Сорос спонсировал кампанию Обамы, однако нам суммы неизвестны. В мае 2012 года, по данным СNN, Сорос направил $1 млн на переизбрание Обамы. В сентябре он объявил о выделении ещё $1,5 млн для Обамы и демократов.

Как пишет американский портал thehill.com, «федеральные отчёты о выборах показывают, что Сорос был в десятке крупнейших спонсоров Х. Клинтон во время выборов в 2016 году, выделив колоссальные $10,6 млн на её кампанию и поддержку специального комитета политических действий SuperPAC».

Тот же thehill.com утверждает, что у Сороса много поклонников в Америке, в том числе такие бенефициары, как Барак Обама, Нэнси Пелоси и Х. Клинтон. Также он лично выходил на сотрудников Госдепа, в том числе В. Нуланд, имел прямой доступ к председателю предвыборной кампании Клинтона Дж. Подеста, контактировал напрямую с Минюстом США.

Деньги Сорос вкладывал не зря. Когда Клинтон занимала должность в 2011 году в Госдепе США, то стала известна переписка Дж. Сороса с ней о том, как должны вести себя США в Албании. Сорос указывает конкретно М. Лачака, которого надо направить посредником от ЕС в Албанию. И он был назначен!

Американский портал Fox News представил документы, что в 2016 году администрация Обамы, использовав агентство USAID, спонсировала на сумму $8,8 млн НПО Сороса в Албании East West Management Institute для обеспечения должного контроля албанского правительства над юстицией.

И это только малая часть отношений Сороса с Демпартией США. Теперь вы понимаете, откуда такая огромная власть у миллиардера, откуда средства на свержение правительств, организацию цветных революций, установление контроля над юстицией и ресурсами многих стран?

Альянс миллиардеров

В конце ноября 2019 года два миллиардера ‒ Джордж Сорос и Чарльз Кох (Charles Koch) открыли мозговой центр «Институт ответственного государственного управления Куинси» (Quincy Institute for Responsible Statecraft).

Основатели Куинси ‒ Фонд открытого общества Сороса и Фонд Чарльза Коха. Каждый внёс полмиллиона долларов для финансирования института. Горстка отдельных доноров присоединилась, чтобы добавить ещё $800 тыс. К 2020 году институт надеется получить бюджет в размере $3,5 млн. Название ‒ в честь шестого президента США Дж. Куинси, который ратовал за своеобразный изоляционизм и против военного интервенционизма США.

С этой целью данный мозговой центр будет лоббировать и оказывать давление на Конгресс против финансирования более 800 военных баз США вокруг мира и триллионных затрат на военный бюджет. Другими словами, акцент будет на изоляционизм Америки. Возможно, целью лоббизма будет и направление средств Пентагона на фонды Сороса и Коха.

Напомним, что Чарльз Кох ‒ председатель правления компании Koch Industries, которая в 2011 году была второй в США частной компанией по объёму выручки ‒ $100 млрд! У Koch Industies ‒ интересы в сфере нефтепереработки, энергетики, производства полимеров, удобрений, химикатов, а также в аграрной и финансовых индустриях.

По состоянию на март 2017 года Ч. Кох значится под восьмым номером в списке Форбс с состоянием в $48,3 млрд, в 2020-м ‒ 17-й номер с $40 млрд. Напомним, что Дж. Сорос ‒ 23-й в списке самых богатых людей планеты (Форбс, 2016 год), $24,9 млрд.

Глобалисты меняют тактику

Что стоит за альянсом Рокфеллера и Ротшильда, Коха и Сороса? Трудно сказать. Возможно, финансовая олигархия сплачивается против традиционалистов (Трампа/Путина/Ци/Эрдогана/В. Орбана), против наступления национальной промышленной буржуазии, против попыток новых игроков (Китая, Бразилии, РФ) занять позиции на финансовых рынках, а значит ‒ вытеснить нынешних королей. По крайней мере смысл альянса Коха и Сороса предельно ясен.

На протяжении десятилетий Ч. Кох финансировал американских правых, а Дж. Сорос ‒ левых (то есть демократов. ‒ Прим. БЦ). Кох уже вложил $900 млн в период между 2009 и 2016 годами и 300 млн только за год выборов 2016 года.

Только в 2012 году братья Кох потратили около $400 млн для противодействия переизбранию Б. Обамы на пост президента США.

Что же объединяло этих двух совершенно разных по формату взглядов миллиардеров, которые уже стали головной болью сторонников американской гегемонии?

Мы уже писали о войне Сороса против Трампа. Но Кох также в конфликте с Трампом. «Глобалисты Кохи, которые превратились в посмешище для настоящих республиканцев, выступают против проекта «Безопасность границ» и интенсивной торговли. Я никогда не искал их поддержки, не нуждался в их деньгах или дурных идеях… Им нравились моя программа регулирования налогов и судебная реформа, которые их обогатили. Они хотят защитить свои зарубежные компании от налогов, а мой приоритет – Америка и создание новых рабочих мест, и я не был и не буду ничьей марионеткой. Милые парни с плохими идеями. Вернём Америке былое величие», ‒ написал Трамп в своём твитерре 31 июля 2018 года, возмущаясь отказом Коха поддержать кандидата из Северной Дакоты.

Также Ч. Кох высказывался позитивно о Х. Клинтон в 2016 году, сказав, что она будет лучшим президентом, чем Трамп.

Кох и Сорос убеждены, что США должны прекратить свою «вечную войну» и принять совершенно новую внешнюю политику. Это и вывод армии США из Афганистана и Сирии, и ядерная сделка с Ираном, и умеренная политика по отношению к Китаю, РФ, и прекращение кампании по смене режимов на Кубе и в Венесуэле, и так далее.

Однако всё намного сложнее.

Атлантический совет, один из самых воинственных мозговых танков США, спонсируется Фондом Сороса (от $250 000 до $500 000 только на 2018 год).

Ч. Кох финансировал весьма неконсервативный Американский институт предпринимательства, известный своими воинственными позициями на Ближнем Востоке и против России.

Как пишет французский аналитик Е. Шано, Ч. Кох финансирует не столько консервативное, сколько либертарианское крыло американских республиканцев! И поддерживал он сторонников радикального либерализма, сторонников полной свободы личности, свободного рынка, капитализма ‒ вне контроля публичной власти. Доктрина, которая пересекается с политическим либерализмом Сороса.

На самом деле альянс Коха и Сороса ‒ это альянс глобалистов, который пересмотрел свои подходы. И этот шаг связан в том числе с кризисом либеральной идеологии, на который в недавнем нашумевшем интервью газете The Financial Times указал В. Путин.

Они обеспокоены милитаризмом, потому что контрпродуктивно: либеральный порядок будет строиться более эффективно за счёт торговли, а не оружия, мягкой силы ‒ не жёсткой, социальной инженерии и захвата мозгов через НПО ‒ не через военную оккупацию. А это монополия Сороса и, безусловно, Коха. Поэтому и тактика изменится: права и свободы ЛГБТ, агрессивный феминизм и так далее будут проводиться мягче, вкрадчивее, не столь агрессивно и заметно.

Вот почему в 2018 году Сорос перечислил $18 млрд в свои собственные фонды открытого общества (OSF). Вот почему создан альянс Сороса ‒ Коха. Глобалисты идут в тотальную контратаку…

Богдан Цырдя, политолог