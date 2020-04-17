Кто распределяет пособия?

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В конце марта в мэрии Кишинёва было принято решение выплатить материальную помощь малоимущим. А для каких категорий людей она предусмотрена и кто решает, кому её выплатить? Т. С., Кишинёв

Отвечает Юрий Витнянский, вице-претор сектора Ботаника:

– 25 марта на заседании муниципальной комиссии по соцзащите было принято решение оказать финансовую поддержку от мэрии Кишинёва гражданам, имеющим проблемы со слухом и зрением, и одиноким пожилым людям.

С целью эффективности и оперативности рассмотрения заявлений граждан комиссия делегировала Главному управлению социальной защиты и здравоохранения полномочия самостоятельно принимать решения по оказанию материальной помощи, согласно заявлениям от нуждающихся граждан.