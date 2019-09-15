Кто претендует на должность примаров городов Молдовы от ПСРМ (СПИСОК, ВИДЕО)

Кто претендует на должность примаров городов Молдовы от ПСРМ (СПИСОК, ВИДЕО)

Сегодня, 15 сентября, Партия социалистов официально представила своих кандидатов на должности примаров городов Молдовы. Ниже представлен их список. 

  • Кишинев – Ион Чебан;
  • Бельцы – Александр Нестеровский;
  • Кагул – Евгений Осадченко;
  • Бессарабка – Петр Пушкарь;
  • Бричаны – Виталий Городинский;
  • Кантемир – Юрие Михаеску;
  • Калараш – Георге Стратан;
  • Каушаны – Екатерина Балтаг;
  • Чадыр-Лунга – Анатолий Топал;
  • Чимишлия – Геннадие Гросу;
  • Комрат – Сергей Анастасов; 
  • Криуляны – Михаил Склифос;
  • Дондюшаны – Ион Злой;
  • Дрокия – Вячеслав Лупаческу;
  • Единцы – Виталие Куцей;
  • Фалешты – Михаил Нани;
  • Флорешты – Юрие Ганган;
  • Глодяны – Руслан Берник;
  • Хынчешты – Олеся Брынза;
  • Яловены – Сергей Канцыр;
  • Леова – Алена Бричаг;
  • Ниспорень – Николае Кочу;
  • Окница – Виктор Артаманюк;
  • Оргеев – Марин Колун;
  • Резина – Валентин Ротарь;
  • Рышканы – Андрей Качук;
  • Сынжерей – Татьяна Лука;
  • Сорока – Лилия Пилипецки;
  • Страшены – Вячеслав Ангел;
  • Шолданешты – Вадим Гроза;
  • Штефан-Водэ – Георге Ангел;
  • Тараклия – Каролина Попова;
  • Унгены – Геннадий Митрюк;
  • Вулканешты – Михаил Онофрей. 

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный отметила, что гордится каждым кандидатом, и призвала к сплоченной работе во имя будущего РМ и граждан Молдовы.

– Давайте приложим все усилия, чтобы укрепить нашу команду и победить! У нас есть для этого все шансы. Главное – чтобы мы все постарались. Мы должны быть корректными и по отношению ко всем гражданам, и к оппонентам. Победа будет на нашей стороне, и у Молдовы, безусловно, есть будущее! – сказала она. 

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