Кто претендует на должность примаров городов Молдовы от ПСРМ (СПИСОК, ВИДЕО)

Сегодня, 15 сентября, Партия социалистов официально представила своих кандидатов на должности примаров городов Молдовы. Ниже представлен их список.

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный отметила, что гордится каждым кандидатом, и призвала к сплоченной работе во имя будущего РМ и граждан Молдовы.

– Давайте приложим все усилия, чтобы укрепить нашу команду и победить! У нас есть для этого все шансы. Главное – чтобы мы все постарались. Мы должны быть корректными и по отношению ко всем гражданам, и к оппонентам. Победа будет на нашей стороне, и у Молдовы, безусловно, есть будущее! – сказала она.