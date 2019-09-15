Кто претендует на должность примаров городов Молдовы от ПСРМ (СПИСОК, ВИДЕО)

Сегодня, 15 сентября, Партия социалистов официально представила своих кандидатов на должности примаров городов Молдовы. Ниже представлен их список.
- Кишинев – Ион Чебан;
- Бельцы – Александр Нестеровский;
- Кагул – Евгений Осадченко;
- Бессарабка – Петр Пушкарь;
- Бричаны – Виталий Городинский;
- Кантемир – Юрие Михаеску;
- Калараш – Георге Стратан;
- Каушаны – Екатерина Балтаг;
- Чадыр-Лунга – Анатолий Топал;
- Чимишлия – Геннадие Гросу;
- Комрат – Сергей Анастасов;
- Криуляны – Михаил Склифос;
- Дондюшаны – Ион Злой;
- Дрокия – Вячеслав Лупаческу;
- Единцы – Виталие Куцей;
- Фалешты – Михаил Нани;
- Флорешты – Юрие Ганган;
- Глодяны – Руслан Берник;
- Хынчешты – Олеся Брынза;
- Яловены – Сергей Канцыр;
- Леова – Алена Бричаг;
- Ниспорень – Николае Кочу;
- Окница – Виктор Артаманюк;
- Оргеев – Марин Колун;
- Резина – Валентин Ротарь;
- Рышканы – Андрей Качук;
- Сынжерей – Татьяна Лука;
- Сорока – Лилия Пилипецки;
- Страшены – Вячеслав Ангел;
- Шолданешты – Вадим Гроза;
- Штефан-Водэ – Георге Ангел;
- Тараклия – Каролина Попова;
- Унгены – Геннадий Митрюк;
- Вулканешты – Михаил Онофрей.
Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный отметила, что гордится каждым кандидатом, и призвала к сплоченной работе во имя будущего РМ и граждан Молдовы.
– Давайте приложим все усилия, чтобы укрепить нашу команду и победить! У нас есть для этого все шансы. Главное – чтобы мы все постарались. Мы должны быть корректными и по отношению ко всем гражданам, и к оппонентам. Победа будет на нашей стороне, и у Молдовы, безусловно, есть будущее! – сказала она.
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