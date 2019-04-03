Кто прав, кто виноват – не разберёшь: полицейский и водитель повздорили на дороге (ВИДЕО)

Кто прав, кто виноват – не разберёшь: полицейский и водитель повздорили на дороге (ВИДЕО)

Нелепый скандал возник между сотрудником полиции и водителем. Владелец авто утверждает, что страж порядка без разрешения и каких-либо предварительных разъяснений открыл дверь его автомобиля.

Водитель, который снял конфликт на видео и опубликовал его в соцсети, утверждает, что полицейский, как только подошёл к микроавтобусу, сразу же открыл дверь. Судя по кадрам, страж порядка не ответил на вопрос водителя о причине такого поведения, пишет protv.md.

Водитель также утверждает, что ранее сотрудник МВД сказал, что машина высокая, поэтому он его не заметил. Потом он же сообщил, что поздоровался с водителем, но тот его не услышал. В конечном итоге полицейский сказал, что закон ему позволяет открывать дверь автомобиля.

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