Кто поможет сохранить «русский мир» в Молдове?

Действующая власть делает всё, чтобы свести к минимуму значимость русского языка в Молдове. С 1 сентября 2018 года русский язык в школах с государственным языком обучения получил статус иностранного. Многие русскоязычные граждане страны надеются, что язык межнационального общения, каковым является русский, сохранится в Молдове с приходом к власти пророссийских политических сил, а также при активной поддержке РФ. Достаточно ли делает Россия для того, чтобы активней продвигать русский язык, и каких шагов от неё ждут?

Мнение Ахремцева

– На сегодняшний день того, что Россия делает для продвижения русского языка в Республике Молдова, крайне недостаточно. Отчасти это обусловлено тем фактом, что в стране у власти находятся откровенно антироссийские силы, принимающие все меры для того, чтобы свести влияние России к минимуму. В числе прочего под удар попадает и русский язык. С другой стороны, никак прямо повлиять на это Россия не в состоянии, а может воздействовать лишь косвенно. И вот тут, как мне кажется, у РФ присутствует до конца неиспользованный ещё потенциал – возможность наращивания уровня взаимодействия с русскоязычными гражданами РМ: через неформальные и формальные встречи лидеров общественного мнения, диалог через неправительственные организации, через онлайн-ресурсы. Русскоязычных граждан, всё ещё проживающих в Молдове, ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, поскольку, как показывает практика Украины, это ведёт в конечном итоге к утрате очередного участка пространства «русского мира».

К сожалению, не совсем честные и не вполне порядочные российские журналисты и пропагандисты старательно насаждают гражданам РФ ошибочное утверждение: мне доводилось слышать, что России достаточно подождать, пока граждане РМ определятся со своими предпочтениями, и уж потом, дескать, стоит начинать работать с Молдовой. Ни в коем случае нельзя ожидать, что всё произойдёт само собой. Прошло уже без малого 30 лет с той поры, как мы были единой страной. Сменились поколения. И пока мы ещё говорим на понятном русском языке, необходимо начинать расширять и наращивать общение на нём. В противном случае граждане, общающиеся на русском языке в Молдове, окажутся однажды в положении «неграждан», как в Прибалтике, а сам русский язык будет низведён до уровня иностранного, доступного лишь немногим, ещё сохранившим память, жителям страны.

Михаил Ахремцев, председатель общественной организации «ЗАРЯ – За русский язык!»