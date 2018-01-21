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“Кто пишет для Молдовы украинский сценарий”: репортаж Ирады Зейналовой (ВИДЕО)

“Кто пишет для Молдовы украинский сценарий”: репортаж Ирады Зейналовой (ВИДЕО)

На прошлой неделе известная российская ведущая вместе со съемочной группой побывала в нашей стране. 

Попасть в Кишинев Зейналовой удалось лишь со второй попытки – в первый раз в Молдову ее не пропустили пограничники. Визит стал возможным лишь после личного приглашения президента страны Игоря Додона, у которого журналистка впоследствии взяла интервью.

Кто пишет для Молдавии украинский сценарий и зачем из страны пытаются вымести все российское – ответы на эти вопросы Зейналова искала в своем репортаже. Посмотреть его можно ниже.

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