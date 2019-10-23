Кто не поддержал «гагаузский пакет» в ПАСЕ?

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На последнем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы был заслушан доклад о функционировании демократических институтов в Республике Молдова. Представителями Турции было предложено внести в итоговый документ пункт-напоминание властям РМ о «гагаузском пакете», но инициатива турок не прошла.

Кто не поддержал «Гагаузский пакет» на заседании ПАСЕ и рассматривает Гагаузию сквозь призму потенциальных угроз, а не возможностей?

Мнение Влах

В ходе дебатов на последнем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы турецкая делегация предложила дополнить итоговый документ призывом в адрес властей Республики Молдова рассмотреть «Гагаузский пакет» законодательных инициатив, внесённый в парламент ещё в 2017 году по итогам работы совместной группы международных экспертов, депутатов парламента и Народного собрания.

К сожалению, в ходе голосования за итоговый текст резолюции данные поправки были отклонены. Причём против проголосовали и делегаты из Республики Молдова. Это Дойна Герман (PAS), Инга Григориу (Платформа DA) и Андриан Канду (ДПМ). Особенное недоумение вызвала позиция Андриана Канду, поскольку именно он стоял у истоков создания рабочей группы CMI и ранее неоднократно высказывался о необходимости принятия «Гагаузского пакета» законодательных инициатив. Итоги голосования показали, что политический класс нашей страны не готов к конструктивному диалогу с Гагаузией и продолжает рассматривать регион сквозь призму потенциальных угроз, а не возможностей.

Положителен тот факт, что вопрос функционирования Гагаузской автономии вернулся в повестку дня ПАСЕ. Власти автономии будут и дальше привлекать внимание международного сообщества к систематическому нарушению особого правового статуса Гагаузии.

Гагаузия – это автономия возможностей, а не угроз! Считаем Гагаузию составной частью Республики Молдова, обеспечиваем политическую стабильность региона, всегда открыты к диалогу и, однозначно, все свои силы и возможности направляем на экономическое развитие нашей автономии.

Отдельно хочу подчеркнуть, что нашей основной целью является неукоснительное исполнение в полном объёме Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», принятом парламентом Республики Молдова в 1994 году.

Ирина Влах, башкан АТО Гагаузия