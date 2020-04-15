Кто на волне волонтёрства?

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О том, как доброхоты помогают выжить пожилым

В конце недели все православные христиане будут отмечать светлый праздник Пасхи. В этом году он пройдёт необычно, потому что Республика Молдова, как и весь мир, сегодня переживает нелёгкие времена из-за пандемии коронавируса.

Кого не оставили в беде?

Сложней всего сегодня одиноким пожилым и другим категориям малоимущих граждан. С людьми преклонного возраста, а также с ограниченными возможностями ситуация наиболее сложная, потому что они не могут выйти из дома, чтобы купить себе продукты и лекарства.

Но, к счастью, власти и гражданское общество не оставили этих социально незащищённых людей один на один с бедой. Буквально в день введения чрезвычайного положения мэр Кишинёва обратился к общественности с призывом помочь управлению соцзащиты и здравоохранения выявлять нуждающихся в поддержке соотечественников и помогать им в период действия режима чрезвычайного положения. Буквально на следующий день при столичном управлении была создана платформа «Инициатива «Вместе – против COVID-19», вокруг которой объединились волонтёры из числа наших добросердечных граждан.

Как стало известно «АиФ в Молдове», за три недели стать волонтёрами изъявили желание около 500 молодых людей. Каждый претендент заполняет анкету на сайте мэрии, где указывает, чем он может помочь и каким временем располагает. Затем, получив спецформу и удостоверение добровольца, включается в процесс поддержания жизни пожилых и больных людей.

Говорят, что именно сложные ситуации и тяжёлые времена показывают сущность людскую. И так приятно осознавать, что в нашей стране есть тысячи милосердных и отзывчивых людей. А это значит, что пока такие личности в обществе есть, мы будем существовать как нация.

Каково на передовой?

По словам мэра Иона Чебана, социальные работники, которым помогают волонтёры, находятся на передовой линии, приходя на помощь нуждающимся в кризисный период.

– Ежедневно мониторятся 2496 получателей социальных услуг управления соцзащиты, – говорит И. Чебан. – Было осуществлено около 5 тыс. визитов на дом к людям, которым нужна помощь. Волонтёры обзвонили 15 тыс. пожилых и предупредили, чтобы при необходимости они звонили на телефоны «зелёной линии» – 0800 000 80 и 0800 000 90. За прошедшую неделю нуждающимся было передано 318 пакетов с продуктами питания, пожертвованными экономическими агентами. Ещё 1229 продуктовых наборов были доставлены на дом лицам, которые питались в социальной столовой.

За минувшую неделю на телефон «зелёной линии» «Инициатива «Вместе – против COVID-19» поступило 256 звонков, из которых 126 были исполнены незамедлительно – закуплены продукты питания, получены рецепты на компенсированные лекарства или справки от врачей и приобретены необходимые медикаменты.

За что гордость берёт?

Волна волонтёрства подхватила многих наших соотечественников. Оказывают помощь в виде продуктов питания, моющих средств, медпрепаратов, одежды и так далее не только столичная власть, НПО, но и рядовые граждане, как объединившиеся в тематические группы в соцсетях, так и отдельные семьи с правого и левого берегов Днестра.

«Что нужно, чтобы сейчас изменить мир к лучшему? Мы попробуем начать с самого обыкновенного – с помощи тем, кому сейчас тяжелее всего. Сегодня много людей осталось один на один с проблемами, вызванными карантином… Это, в основном, граждане преклонного возраста… Мы хотим помочь им. Мы – маленькая команда волонтёров из нескольких друзей, которые верят в добро и точно знают, что могут сделать для своего города прямо сейчас!» – написано в одной из волонтёрских групп с Фейсбуке.

И таких призывов объединяться и помогать нуждающимся сотни, что не может не радовать, не вызывать восхищения и гордости за наших граждан. Говорят, что именно сложные ситуации и тяжёлые времена показывают сущность людскую. И так приятно осознавать, что в нашей стране тысячи милосердных и отзывчивых людей. А это значит, что пока такие личности в обществе есть, мы будем существовать как нация. Делайте добро и помогайте нуждающимся! С наступающим праздником Светлой Пасхи! Любви и мира вашим семьям!

Анастасия Погодина