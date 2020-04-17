Кто ищет деньги?

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Эксперты выступают с разными прогнозами о том, чем закончится нынешний кризис, и говорят, что нужно брать деньги в долг у международных доноров. Что наши власти думают об этом? Д. Ямбогло, Комрат

– Сейчас у нас достаточно валютных резервов, чтобы поддержать стабильность, а правительство предпринимает все необходимые меры, – утверждает председатель парламента Зинаида Гречаный. – Главное, чтобы политики не делали популистских заявлений, манипулируя общественным мнением и пытаясь поднять свой политический рейтинг, а подставили своё плечо. Парламент и правительство работают во взаимодействии, и многие рациональные предложения депутатов, в том числе представляющих оппозицию, нашли отражение в проектах кабинета министров.

Власти Молдовы ведут переговоры с международными финансовыми партнёрами об оказании поддержки РМ, а также разрабатывают другие источники финансирования.