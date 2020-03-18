Кто и как поможет превратить Кишинёв в «умный город»?

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12 февраля Национальная ассоциация IT-компаний подписала с мэрией Кишинёва меморандум о взаимопонимании по разработке системы оцифровки госуслуг. Столичная власть сформулировала идею «Умного города» (Smart city) и пригласила к открытому диалогу как Ассоциацию IT-компаний Молдовы, так и резидентов IT-парка.

О чём договорились стороны, подписавшие соответствующее соглашение? И что даст оцифровка деятельности кишинёвской мэрии?

Мнение Кунева

Прекрасный пример того, как должны действовать местные власти. В результате открытых дискуссий были согласованы цели и принципы совместной деятельности.

Согласована работа совместных рабочих групп. Мэрия будет широко использовать экспертизу и идеи местных IT-компаний для реализации проектов в области развития «умного города».

Приоритет будет отдаваться частно-государственному партнёрству, при котором столичная власть получает и платит за сервисы, а не за софт.

Отдельно будут реализовываться совместные образовательные программы в городе, прежде всего в области IT-технологий.

Все внедряемые проекты ставят своей целью максимальное удобство для граждан и резкое снижение уровня коррупции за счёт наивысшей прозрачности и цифровизации взаимодействия граждан и мэрии.

Мы хотим помочь превратить Кишинёв в «умный город» и рады, что местные органы власти впервые подписали такое соглашение с отечественными IT-компаниями.

Вячеслав Кунев, председатель Национальной ассоциации IT-компаний

Подготовила Любовь Чегаровская