Кто, если не мы?

Не пойти на выборы – значит, признать, что вас всё устраивает. Пойти и проголосовать – значит, как минимум, обозначить свои желания и намекнуть на необходимость перемен. Безразличие, разочарование, неверие или попытка и надежда на новый, лучший вектор? Выбор за каждым. И его определённо стоит сделать не ради кого-то, а ради себя.

“Какой смысл идти куда-то, где всё и так решено?”. Такими доводами чаще всего руководствуются те, кто предпочитает предаваться “тягостным раздумьям о судьбах своей родины” на продавленном диване вместо прогулки до избирательного участка.

Ответ может быть на удивление прост. В этот день определяется наше с вами обозримое будущее. Да, пусть всего на несколько быстротечных лет, но всё же. И та ситуация, на которую многие горожане сегодня жалуются, – летние «ароматы», давно ставшие визитной карточкой города вкупе с кое-как залатанными дорогами, тёмные, непролазные переулки, зловещие, зловонные подземки – куда уж более яркий пример того, с чем придётся сосуществовать, если не пытаться хоть что-то изменить.

Задумайтесь хотя бы на секунду: не пойти – значит, признать, что вас всё устраивает. Пойти и проголосовать – значит, как минимум, обозначить свои желания и намекнуть на необходимость перемен. Перемен в том самом родном месте, в котором живём, растим детей, встречаем старость. Хочется лучшего отношения к себе, городу, району, дому? Значит, стоит подать сигнал. Сигнал властям о той окружающей действительности, которую каждый из нас мечтает видеть.

Безразличие, разочарование, неверие или попытка и надежда на новый, лучший вектор? Выбор за каждым. И его определённо стоит сделать не ради кого-то, а ради себя.