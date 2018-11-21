Кто ещё верит в индексацию?

О первоапрельском сюрпризе для пенсионеров

Правда, что в следующем году апрельской индексации пенсий может и не быть? П. Балаур, Хынчешты

В 2019 году вышедшие на заслуженный отдых граждане могут не дождаться традиционной прибавки к своим пенсиям. Власти об этом пока молчат в надежде получить поддержку на парламентских выборах, запланированных на февраль. А скажут, когда уже поздно будет что-то менять.

Откуда этот кульбит?

31 октября текущего года в своём пресс-релизе Национальный банк Молдовы сообщил, что за истекшие девять месяцев к соответствующему периоду 2017 года индекс потребительских цен уже составил, по сути, беспрецедентные с 2010 года 2,4%. (См. таблицу.)

Более того, нежданно-негаданно было заявлено и о том, что до конца текущего года уровень инфляции будет и дальше снижаться, а в целом по году его планка опустится до 1,9%! И это при том, что прежде на текущий год сам же НБМ анонсировал коридор в 5,0 ± 1,5 процентных пункта от данного целевого показателя. А далее, как он утверждает, в 2019 году всё вернётся на круги своя, так как «эволюция инфляции в течение следующего года будет идти по восходящей».

С одной стороны, общепринято считать, что для развивающихся государств инфляция в 5,0% обеспечивает наиболее рациональные условия для роста экономики. А с другой, в соответствии со статьёй 4 (1) Закона № 548–XIII от 21.07.1995 года «О Национальном банке Молдовы», «основной задачей Национального банка является обеспечение и поддержание стабильности цен». Поэтому, исходя из данной законодательно прописанной задачи, НБМ просто обязан целенаправленно воздействовать на инфляционные процессы. Для этого он располагает целым рядом соответствующих инструментов монетарной политики, чтобы при необходимости активно таргетировать инфляцию и не допускать как завышенного индекса роста цен и тарифов, так и спонтанного падения уровня инфляции, приближающегося к нулевой отметке. И в особенности не позволять, чтобы экономика надолго проваливалась в дефляцию, так как это приведёт к существенному понижению конкурентоспособности производимой продукции национальными товаропроизводителями.

А тут вдруг такой кульбит…

Что за рукотворная инфляция?

Разумеется, чтобы напустить тумана, НБМ притянул за уши и оправдание, скорее смахивающее на фиговый листок, прикрывающий срамное место. Дескать, «эта эволюция обусловлена скромным совокупным спросом, корректировкой тарифа на электроэнергию и повышением курса национальной валюты по отношению к евро».

Однако данное сжатие инфляции фактически является рукотворным и, прежде всего, было спровоцировано самим же НБМ посредством запредельного наращивания норматива для коммерческих банков в части обязательного резервирования по привлечённым средствам в молдавских леях и в неконвертируемой валюте. Последнее повышение этой нормы ещё на 2,5%, до уровня 42,5% от расчётной базы, было проведено решением НБМ от 4 сентября нынешнего года и введено в действие с 15 октября. Хотя и до этого данная норма резервирования уже была многократно превышена от рекомендуемых 8–10%.

Как известно, банки работают на чужих деньгах, и их банкротство приводит не только к прямым потерям акционеров конкретного банка, но и к обрушению целого сектора экономики, клиенты которого доверились данному финансовому учреждению. Именно поэтому в мировой практике и резервируются 8–10% от привлечённых банками средств. А вот больший процент, как страхующая превентивная мера, вводится центральными банками для проблемных финансовых учреждений как исключительная мера, чтобы минимизировать риски, связанные с возвратом вложенных в них средств.

И такая стерилизация леевой массы, то есть выведение её из обращения, была запущена сразу же после хищения из банковского сектора суммы, эквивалентной одному миллиарду евро, чтобы приостановить тут же начавшиеся валютные спекуляции, которые незамедлительно обрушили лей. И если летом 2014 года доллар США ещё продавался за 13,5–14,0 леев, то уже в 2015-м за него выкладывали 20 и более леев. (См. диаграмму.)

Однако с тех пор прошло четыре года. И несмотря на то, что привлечение к ответственности лиц, замешанных в этом хищении, как и возврат похищенного, нагло саботируется, ситуация в банковском секторе давно стабилизировалась, что неизменно отмечают и наши западные кураторы по развитию. В частности в конце июня нынешнего года представители МВФ, исходя из результатов проведённого ими же третьего этапа оценки осуществляемой программы МВФ в Молдове, констатировали, что «модернизация банковского сектора завершена».

Тогда, спрашивается, зачем же и дальше продолжают процесс дальнейшего наращивания нормы резервирования, а не приводят её в соответствие с фактическим состоянием дел в банковском секторе, чтобы направить высвободившиеся финансовые ресурсы в экономику страны?

Почему «Боржоми» не поможет?

Дело в том, что бизнес из-за происходящей в Молдове вакханалии – и уже не первый год – продолжает сокращать свой совокупный кредитный банковский портфель. А это более чем красноречиво говорит о затухании деловой активности в стране. В свою очередь нарастают и проблемы с доходной частью государственного бюджета, который на треть дотирует Фонд социального страхования.

А коль не получается в должной мере увеличить доходную часть, то изыскиваются любые иные пути для «экономии» по статьям расходов. И одной из таких мер, как оказывается, была втихую избрана стратегия «не допустить индексирования пенсий с 1 апреля 2019 года!» Тем более что парламентские выборы пройдут до этой даты, в феврале, а пенсионеры узнают о заготовленном для них сюрпризе, когда уже будет поздно, как говорится, пить «Боржоми».

А механизм ограбления стариков и других социально зависимых граждан уже заблаговременно заготовлен. Так, в соответствии с Законом РМ № 290 от 16.12.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты», статью 13 Закона «О государственной пенсионной системе» дополнили частью (11) следующего содержания: «В случае если годовой рост индекса потребительских цен составляет менее двух процентов, пенсии не индексируются…»

Вот, оказывается, почему НБМ из кожи вон лезет, чтобы уровень годовой инфляции не превысил 1,9%! И можно не сомневаться, что соответствующие негласные указания получила и официальная статистика.

А учитывая то, что на начало нынешнего года по системе социального страхования в стране числилось 533,0 тыс. пенсионеров по возрасту при среднем размере их пенсий 1456,86 лея, при инфляции в 5%, как планировалось ранее, годовая «экономия» в результате подобных манипуляций выливается в 465,9 млн леев. Но к этой весомой сумме следует добавить и предстоящие недоплаты за инфляционные потери и для 161,8 тыс. пенсионеров других категорий (по ограниченности возможностей, по случаю потери кормильца и т. д.), также получающих пенсии из Фонда социального страхования…

И после всего этого как расценивать то словоблудие, которое беспрестанно льётся из провластных медийных ресурсов о якобы неустанной заботе, проявляемой правящей партией и правительством в отношении данной категории наших сограждан? А ведь многие из них безальтернативно обречены на нищенское существование: с одной стороны, при нынешнем уровне пенсий, которые существенно ниже даже установленного самой же властью минимального прожиточного минимума для пенсионеров по возрасту (на первое полугодие нынешнего года – 1589 леев), а с другой – подобные действия с индексацией!

По сути, всё это является непотребным фарсом и глумлением над стариками и убогими.

ЛЫКО В СТРОКУ

Как спасёт воздух?

В течение 2017 года цены на говядину выросли на 8,2%, на свинину – на 13,1%, на яйца – на 15,9%, на сахар – на 7,7%, на овощи – на 21,9%, на картофель – на 12,6%, на фрукты – на 16,8% и на здравоохранение – на 66,6%!

И в нынешнем году за январь – сентябрь продовольственная корзина ещё подорожала на 6,5%. А учитывая, что пенсионеры в основном не тратятся на непродовольственные товары (ибо не из чего), то, как говорится, комментарии в данном случае излишни. Как в известном анекдоте: есть следует всё меньше и меньше, а спасёт их только воздух и воздух.

Михаил Пойсик, доктор экономики, НИЭИ