Кто баллотируется в примары: ЦИК представила профиль кандидатов

Кто баллотируется в примары: ЦИК представила профиль кандидатов

Центральная избирательная комиссия представила профиль кандидатов на должность примаров, которые поборются во втором туре выборов в воскресенье, 3 ноября. 

Так, из 768 кандидатов 589 (76,69%) – мужчины, а остальные – женщины.

Что касается возраста, то:

  • 25 лет – 1 кандидату (0,13%) (это мужчина);
  • 26-40 лет – 182 кандидатам (23,70%) (145 мужчин и 37 женщин);
  • 41-55 лет – 329 кандидатам (42,84 %) (243 мужчин и 86 женщин);
  • 56-70 лет – 254 кандидатам (33,07 %) (198 мужчин и 56 женщин);
  • более 70 лет – 2 кандидатам (0,26 %) (2 мужчин).

Больше всего кандидатов в примары у ПСРМ – 180. На втором – ДПМ, 175. На третьем – блок “АКУМ”, 167.

Напомним, 3 ноября в 384 населенных пунктах страны пройдет второй тур всеобщих местных выборов.

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