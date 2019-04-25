КС: Запрет на продажу сигарет возле школ и детсадов конституционен

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Постановление Конституционного суда о контроле конституционности статьи 25 ч. (6) Закона №278 от 14 декабря 2007 года о контроле над табаком будет опубликовано завтра в «Monitorul Oficial».

Согласно решению КС, запрет на продажу табачных изделий вблизи учебных заведений и медико-санитарных учреждений является конституционным. КС рассмотрел обращение, поданное экс-депутатом Симионом Грищуком, в котором он отмечает, что нынешние положения не обеспечивают лояльной конкуренции между торговцами, поскольку закон запрещает торговлю табаком вблизи школ и больниц только на площади менее 20 кв. м, не оговаривая торговые единицы большей площади. Суд постановил, что стационарные торговые объекты имеют больше гарантий, чем временные торговые точки, и счёл, что нынешний дифференцированный подход в этом вопросе оправдан.

Таким образом, суд отклонил ходатайство, поданное Симионом Грищуком, и признал конституционной статью 25 Закона о контроле над табаком.