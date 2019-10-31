КС утвердил мандаты четырех новых депутатов

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Конституционный суд подтвердил в четверг, 31 октября, результаты новых парламентских выборов в избирательных округах № 17, 33, 48 и 50 и утвердили мандаты четырех депутатов, избранных 20 октября.

Таким образом, вместо бывшего лидера ДПМ Влада Плахотнюка в законодательный орган войдет Геннадие Вердеш (кандидат от ДПМ). Вместо лидера ППДП Андрея Нэстасе в парламент придет кандидат от блока “ACUM” Василе Нэстасе. В округе № 50, где на февральских выборах выиграла премьер-министр Майя Санду, большинство голосов получила кандидат от блока “ACUM” Галина Сажина, которая также стала депутатом. А вместо Виорела Мельника, независимого кандидата, придет кандидат от ПСРМ Виталий Евтодиев, за которого проголосовали большинство жителей округа № 48.

Граждане из четырех одномандатных округов избрали 20 октября своих представителей в законодательный орган. Парламентские кресла остались вакантными после того, как два депутата, избранных на выборах 24 февраля, подали в отставку, а еще двое отказались от своих мандатов из-за несовместимости должностей, пишет moldpres.md.