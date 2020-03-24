КС утвердил мандат Штефана Гацкана

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Конституционный суд РМ утвердил сегодня, 24 марта, мандат Штефана Гацкана, избранного в одномандатном округе №38, Хынчешты, на выборах 15 марта.

Гацкан пополнит ряды фракции Партии социалистов в парламенте, которая отныне насчитывает уже 37 депутатов.

Напомним, за Штефана Гацкана проголосовали 5539 жителей Хынчешт. Он обошел почти на тысячу голосов кандидата ПДС Олесю Стамате, которая заняла второе место.

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