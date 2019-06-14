КС служит не Конституции, а ДПМ, – Цырдя

1. заменил текст Конституции, подменив понятие “3 месяца” на “90 дней”!

2. лишил власти избранный народом парламент!

3. поставил себя выше парламента, Конституции, воли народа, объявив, что его решения – обязательны для всех, в том числе и для народа! Решения КС, якобы, не обсуждаются, а выполняются.

4. превратился в откровенный и уже всем очевидный придаток ДПМ, отвечая в течение 7 минут на ее запросы! Напомним, что 3 судей из 6 (Апольски, Решетников, Бэешу) – члены ДПМ. Остальные три – Гурин, Поалелунжь, Запорожан – были назначены ДПМ в 2016-18 гг за верную службу!

5. бросил страну в пучину хаоса с риском гражданской войны. Фактически, превратил РМ в очаг нестабильности и опасности для всего европейского континента.

6. выставил РМ в роли посмешища на мировой арене. Теперь у страны имидж африканской диктатуры, которую будут обходить стороной инвесторы, туристы, гуманитарные организации.

Согласно Конституции, вся власть в стране принадлежит НАРОДУ (ст. 2 (1). Никто, будь это партия, профсоюз и даже сам КС, не могут подменять собой власть народа и его волю (ст. 2 (2).

Воля народа является абсолютной. Она выше другой любой воли, любого закона, постановления, решения.

Любой институт или гражданин, который руководит страной от своего имени, а не от имени народа – узурпатор! Кто сопротивляется НАРОДНОЙ ВОЛЕ – преступник! (ст.2.2)

Волю народа выражают только парламент и президент (если он избран напрямую НАРОДОМ).

КС – это чиновники, которые выражают волю тех госструктур, которые их назначили (парламент, ВСМ, президент). Они не могут выражать волю народа. Они должны служить народу и Конституции.

Депутат – это народный избранник, слуга народа, носитель его воли.

Поэтому КС, назначаемый, в том числе, парламентом, не может указывать парламенту, так как в этом случае он подменяет собой волю НАРОДА.

Уже 20 июня будет решение Венецианской комиссии (по обращению генсека СЕ Т. Янгланда). Это высший орган Совета Европы в материи права. Его решения – выше решений любого КС!

И скоро будут разбирательства в Европейском суде по правам человека. Его решения – обязательны для всех стран СE. А значит, и для самого КС.

После решения ЕСПЧ у судей КС будет 2 варианта: либо уйти в отставку, либо – в тюрьму.