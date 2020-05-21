КС: Санду нарушила Конституцию

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Правительство, возглавляемое Майей Санду, нарушило Конституцию Республики Молдова, когда создало комиссию и организовало конкурс для избрания генерального прокурора. Такой вердикт вынес сегодня КС.

– Изменение Закона о прокуратуре привело к проведению этого конкурса Министерством юстиции, что снизило конституционную роль Высшего совета прокуроров. Суд напоминает о толковании Венецианской комиссии по этому поводу: у ВСП есть конституционная роль, которая не должна быть узурпирована. Эта роль заключается в формировании списка кандидатов для выдвижения президенту. Суд считает, что вмешательство комиссии, созданной Министерством юстиции, в процесс назначения генерального прокурора противоречит Конституции, – пояснила председатель КС Домника Маноле.

Она отметила, что вердикт КС не затрагивает деятельность уже назначенного генерального прокурора, пишет ntv.md.

– Этим решением генеральный прокурор становится более защищенным в своей независимости и беспристрастности, – сказала Маноле.

Также она подчеркнула, что генеральный прокурор может быть отправлен в отставку только двумя способами: решением ВСП или решением Президента РМ.

– Ни одна комиссия исполнительной власти не вправе принимать решения о назначении или об отставке генерального прокурора, – заявила глава КС.

Напомним, осенью 2019 года правительство Майи Санду изменило Закон о прокуратуре. Экс-премьер намеревалась в нарушение закона назначить генпрокурора под свою ответственность, за что была отправлена в отставку.

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