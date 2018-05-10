КС: Проживающие за рубежом граждане Молдовы имеют право на пенсию

КС: Проживающие за рубежом граждане Молдовы имеют право на пенсию

Конституционный суд Молдовы счёл не соответствующими основному закону страны правовые положения, согласно которым молдаване, живущие за границей, не имеют права на пенсию.

По мнению КС, люди, которые работали в Республике Молдова и которые сделали взносы в систему социального обеспечения, лишены права на пенсию просто потому, что они больше не живут в Республике Молдова.

– Парламент и правительство Республики Молдова не предъявили никаких оснований для лишения этой категории лиц права на пенсию, кроме того, что они больше не живут в стране. Тем не менее, Национальный касса социального страхования отметила возможность возникновения ситуации, когда люди из этой категории будут получать пенсию и в Молдове, и в других странах, с которыми Республика Молдова не ратифицировала двусторонние соглашения о социальном страховании. Суд постановил, что эти органы не предоставили каких-либо обоснованных оснований для использования рассматриваемого режима, – говорится в пресс-релизе КС, пишет tv8.md.

Решение суда является окончательным и не может быть оспорено.

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