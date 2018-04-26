КС признал: Додон был прав, когда отозвал гражданство Молдовы у Бэсеску

Конституционный суд страны назвал недопустимым обращение двух депутатов парламента с просьбой проверить две синтагмы Закона о гражданстве, на основании которых глава государства отозвал молдавское гражданство у экс-президента Румынии Траяна Бэсеску.

Соответствующее решение было принято судьями КС сегодня, 26 апреля. Оно является окончательным, не может быть оспорено и вступает в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, глава государства отозвал гражданство Молдовы у Траяна Бэсеску по причине того, что оно было выдано с нарушением закона. В частности, экс-президент Румынии при подаче документов на получение гражданства не указал, что фигурирует в своей стране в ряде уголовных дел.

Ранее кишиневский суд признал правоту Игоря Додона, а теперь дело рассматривается в Апелляционной палате Кишинева.