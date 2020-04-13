КС по запросу оппозиции признал неконституционным Закон об антикризисных мерах, принятый правительством

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Конституционный суд Молдовы признал неконституционным Закон об антикризисных мерах, принятый правительством под собственную ответственность. Соответствующий вердикт был вынесен несколько минут назад. Таким образом, КС удовлетворил поступившие запросы от депутатов “АКУМ” Вероники Рошки, Серджиу Литвиненко, Дину Плынгэу, депутатов группы “Про-Молдова” Андриана Канду и Сергея Сырбу и независимого депутата Александра Олейника.

Решение было вынесено Любой Шова, Домникой Маноле, Николаем Рошка и Сергеем Цурканом в отсутствие председателя КС Владимира Цуркана, который воздержался от рассмотрения данного дела. Судья Эдуард Абабий высказал отдельное мнение на этот счет, его опубликуют на сайте КС позднее.

Напомним, что пакет антикризисных мер включал в себя целый ряд действий в поддержку граждан и экономических агентов. После того, как КС приостановил действие закона, Комиссия по ЧС утвердила данные меры собственным решением. Оно предполагает выплату обещанных социальных пособий населению, в том числе по безработице, и существенную помощь предпринимателям и патентообладателям. Подробнее ознакомиться с данными мерами, которые будут внедрены, несмотря на решение Конституционного суда, можно здесь.

Примечательно также, что принятый правительством закон предполагал, что половина аэропортового сбора (4,5 евро из 9 – прим.ред) должна была направляться в госбюджет, а не на счет компании-концессионера Международного аэропорта Кишинева. Признание закона неконституционным означает, что прежняя практика останется в силе. Также отменой закона было аннулировано и решение о снижении ставки НДС для сектора HORECA c 20% до 15%.