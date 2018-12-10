КС по заказу ДПМ временно передал право президента на подписание законов из-за его отказа уступать Республиканский стадион и День Победы

КС по заказу ДПМ временно передал право президента на подписание законов из-за его отказа уступать Республиканский стадион и День Победы

Конституционный суд Молдовы в очередной раз принял скандальное решение временно передать права президента на подписание законов спикеру парламента или премьер-министру. Соответствующий вердикт был вынесен сегодня, 10 декабря, в ответ на обращение депутатов ДПМ Андриана Канду и Сергея Сырбу.

На сей раз поводом послужил категорический отказ промульгировать закон о праздновании 9 мая Дня Европы и о передаче Республиканского стадиона посольству США для строительства нового офиса дипломатической миссии. Также президент отказался подписывать новый Кодекс ТВ и радио, цель которого, по его мнению, ввести цензуру в СМИ, а также законы, предусматривающие реформы войск карабинеров и создания Генинспектората карабинеров в подчинении МВД, которые сокращают полномочия главы государства как верховного главнокомандующего. Теперь эти законы подпишут премьер или спикер.

Напомним, ранее Игорь Додон неоднократно заявлял, что не станет подписывать законы, противоречащие интересам страны и граждан, даже под угрозой отстранения от должности.

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