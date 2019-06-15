КС отменил свои незаконные решения (ФОТО)

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Конституционный суд Молдовы аннулировал свои решения, вынесенные в период с 7 по 9 июня. Соответствующее решение было принято сегодня на экстренном заседании КС.

Вердикт является окончательным, не может быть оспорен и вступает в силу с момента его принятия. Глава государства Игорь Додон поприветствовал решение судей.

– Приветствую решение КС по поводу пересмотра решений, принятых с 7 по 9 июня. Все неверные юридические интерпретации, которые привели к политическому и институциональному кризису в Молдове, были устранены. Политический и конституционный кризис был преодолен. С Богом! – написал он на своей странице в соцсети.