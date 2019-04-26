КС: Избирательная система не будет изменена для досрочных выборов

0

Досрочные выборы, если таковые состоятся, пройдут по смешанной системе, которая не может быть изменена до голосования. Такое решение принял Конституционный суд Молдовы.

Согласно вердикту КС, парламент может изменять избирательную систему в интервалах времени, меньших, чем полный созыв законодательного органа, однако новая система голосования не может быть принята до досрочных выборов, а только для очередных парламентских выборов с условием, что нововведение будет принято не позднее, чем за год до, непосредственно, голосования. В то же время, по мнению судей, позднее и запоздалое изменение норм, которые влияют на избирательный процесс, может оказать негативное влияние на партии и избирателей с риском нарушения права на голосование.

Напомним, суд вынес решение в ответ на запрос трех депутатов, которые хотели выяснить, может ли парламент изменить систему голосования для досрочных выборов, если таковые состоятся. Парламентские выборы от 24 февраля 2019 года впервые прошли по смешанной избирательной системе.