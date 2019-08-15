Шантажировали и избивали сокамерника: несколько осуждённых членов ОПГ задержаны (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам вместе с сотрудниками системы управления пенитенциарами пресекли незаконные действия преступной группы, в которую входили криминальные авторитеты, находящиеся в исправительном учреждении №15 в Крикова. Их подозревают в шантаже.



Под предлогом предоставления “крыши”, посредством шантажа, словесных угроз и физического насилия, подозреваемые вынудили 47-летнего мужчину, который также находился в заключении, заплатить свыше 18 000 леев в так называемый “общак” преступной группы.

Были установлены личности четырёх членов преступной группы в возрасте от 27 до 34 лет, которые в соучастии с другими лицами, находящимися на свободе, совершали преступные деяния. Так, 14 августа, следователи провели несколько обысков в камерах заключённых, а также в домах лиц, причастных к совершению преступления. В результате были обнаружены запрещённые предметы, среди которых наркотические вещества, мобильные телефоны, SIM-карты, документы и т. д.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 10 лет со штрафом в размере от 92 500 до 117 500 леев.