Крыша столичного жилого дома, пострадавшая от пожара еще летом, до сих пор не отремонтирована (ВИДЕО)

Крыша двухэтажного здания, расположенного на улице Ион Крянгэ, 6/1, которая летом этого года пострадала в результате пожара, до сих пор не была отремонтирована.

Руководство примэрии муниципия Кишинёв обязало претора сектора Буюкан Валерия Немеренко определить генерального подрядчика, чтобы заключить с ним контракт на проведение ремонта частично разрушенной крыши, пишет tv8.md. Деньги на ремонт должны быть выделены из резервного фонда муниципия Кишинёв.

Напомним, что пожар, в результате которого частично была разрушена крыша двухэтажного здания, произошёл в ночь на 12 июня. По данным ГИЧС, возгорание случилось на крыше ресторана, расположенного вблизи жилого дома.