Крыша столичного жилого дома, пострадавшая от пожара еще летом, до сих пор не отремонтирована (ВИДЕО)

Крыша столичного жилого дома, пострадавшая от пожара еще летом, до сих пор не отремонтирована (ВИДЕО)

Крыша двухэтажного здания, расположенного на улице Ион Крянгэ, 6/1, которая летом этого года пострадала в результате пожара, до сих пор не была отремонтирована.

Руководство примэрии муниципия Кишинёв обязало претора сектора Буюкан Валерия Немеренко определить генерального подрядчика, чтобы заключить с ним контракт на проведение ремонта частично разрушенной крыши, пишет tv8.md. Деньги на ремонт должны быть выделены из резервного фонда муниципия Кишинёв.

Напомним, что пожар, в результате которого частично была разрушена крыша двухэтажного здания, произошёл в ночь на 12 июня. По данным ГИЧС, возгорание случилось на крыше ресторана, расположенного вблизи жилого дома.

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