Крыша еще одного дома на Ботанике будет капитально отремонтирована стараниями социалистов

Крыша еще одного дома на Ботанике будет капитально отремонтирована стараниями социалистов

В ближайшие дни начнется капитальный ремонт крыши еще одного жилого дома на Ботанике. Речь идет о доме по адресу Пандурилор, 68. 

Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор Ботаники, муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский. Он отметил, что состояние жилого фонда в Кишиневе – очень плохое, а 90% крыш многоквартирных домов текут.

– Именно поэтому, как только нам стоило начать работы по ремонту кровель, социалистам стали поступать десятки и сотни обращений с просьбами выполнить аналогичные работы в домах заявителей. Понимая, что никто другой не решит проблемы жителей, мы шаг за шагом будем продолжать реализовывать программу ПСРМ в Мунсовете по благоустройству дворов и жилых домов, – отметил он. 

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