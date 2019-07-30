Крутить педали надоело: пьяный велосипедист угнал мотоблок и уснул в поле, когда он заглох

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Вернувшись с работы, 30-летний житель села Слобода-Рашково обнаружил пропажу мотоблока «Зубр» с прицепом. Мужчина обратился за помощью в милицию.

По данным mvdpmr.org, в ходе оперативно-розыскных мероприятий милиционеры нашли украденную технику в поле, примерно в 6 километрах от дома заявителя. Рядом безмятежно спал угонщик. Как выяснилось в ходе разбирательства, 29-летний житель села Катериновка в подвыпившем состоянии ехал на велосипеде домой. Увидев чужой сельскохозяйственный транспорт, решил облегчить свой путь. Горе-угонщик блуждал по полям с подсолнухом в поисках дороги до тех пор, пока транспорт не заглох.

Сельчанин задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мотоблок возвращён владельцу.