Крутить педали надоело: пьяный велосипедист угнал мотоблок и уснул в поле, когда он заглох

Крутить педали надоело: пьяный велосипедист угнал мотоблок и уснул в поле, когда он заглох

Вернувшись с работы, 30-летний житель села Слобода-Рашково обнаружил пропажу мотоблока «Зубр» с прицепом. Мужчина обратился за помощью в милицию.

По данным mvdpmr.org, в ходе оперативно-розыскных мероприятий милиционеры нашли украденную технику в поле, примерно в 6 километрах от дома заявителя. Рядом безмятежно спал угонщик. Как выяснилось в ходе разбирательства, 29-летний житель села Катериновка в подвыпившем состоянии ехал на велосипеде домой. Увидев чужой сельскохозяйственный транспорт, решил облегчить свой путь. Горе-угонщик блуждал по полям с подсолнухом в поисках дороги до тех пор, пока транспорт не заглох.

Сельчанин задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мотоблок возвращён владельцу.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md