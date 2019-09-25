Крушение олигархической системы

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О необоснованной истерии лакеев свергнутой власти

В цивилизованных странах есть неписаный закон: новое правительство первые сто дней не трогают, не критикуют. Дают спокойно работать, показать, на что способны. А тут лакеи демократов начали мочить уже через два дня и требовать решения проблем, которые копились десятилетиями, за три месяца!

Почему воют демократы?

Безусловно, ДПМ можно понять. Но это не значит, что нужно простить. Главная причина атак ДПМ и их сателлитов в том, что они потеряли власть, что олигархическая система Плахотнюка медленно, но уверенно разрушается. И самое главное, что ДПМ оторвали не только от власти, но и от схем, монополий, тендеров, финансовых потоков и от контрабанды. Все эти схемы пусть и медленно, но разрушаются.

За три месяца, кроме смены руководства парламента и правительства, в отставку подали: директор НЦБК Богдан Зумбряну (8 июня он был отстранён от должности решением парламента); директор СИБ Василе Ботнарь (14 июня); судьи Конституционного суда (26 июня); глава прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николай Китороагэ (подал в отставку 27 июня); секретарь ЦИК Юрий Чокан (28 июня); директор ЦИК Алина Русу (2 июля); директор тюрьмы

№ 13 Игорь Пынтя (подал в отставку 4 июля). (Уголовное дело против него было открыто после апрельских событий 2009 года за то, что он жёстоко обращался с активистом Анатолом Мэтэсару); генпрокурор Эдуард Харунжен (11 июля); врио главы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор (3 июля, но осталась на посту замначальника ведомства).

Высший совет магистратуры (ВСМ) 25 июня временно отстранил председателя суда Кишинёва Раду Цуркану и его заместителей, председателя Высшей судебной палаты (ВСП) Иона Друцэ, главу судебной инспекции Николая Климу и члена коллегии оценки деятельности судей Олега Стерниоалэ. Как сообщил временный председатель ВСМ Дорел Мустяцэ, их подозревают в «незаконных действиях по отношению к одному судье».

Председателя Высшего совета магистратуры Виктора Мику отправили в отставку 16 июля. Решение приняли на заседании ВСМ по просьбе одного из судей Высшей судебной магистратуры. Начались зачистки и на госпредприятиях (увы, только на уровне центра). В принципе, как и во всех органах власти…

Генеральный директор телекоммуникационной госкомпании Moldtelecom Дан Митрюк 4 июля подал в отставку по собственному желанию. Директор ГП «Почта Молдовы» Сергей Настас подал в отставку с занимаемой должности с 12 июля. Директор госпредприятия Metalferos Алексей Цимбровский ушёл в отставку… 5 августа. Кстати, официальная зарплата у этого господина составляла 86 тыс. леев в месяц. За ним последовал и директор Молдавской железной дороги Юрий Топалэ.

На должность директора СИБ был назначен Александр Есауленко (25 июня), ио генпрокурора – Думитру Робу (30 июля), директора НЦБК – Руслан Флоча (31 июля). Председателем Конституционного суда (КС) 19 августа стал судья Владимир Цуркан. Его избрали на три года большинством голосов. Фактически весь состав КС был обновлён после ухода в отставку старого судейского корпуса.

«На самом деле главное достижение новой власти – это свобода и избавление от звериного страха, который посеял режим Плахотнюка в Молдове. И именно это даёт надежду на лучшее будущее…»

Про субъективные ощущения

Безусловно, олигархическая система получила мощный удар. В центре она стала сыпаться, но на местах не все ещё почувствовали реальные перемены.

Почему люди жалуются? Да всё просто. В селе они видят: мэр – демократ, директор филиала Registru – демократ, директор школы – демократ, директор медпункта – демократ, даже уборщица в примэрии и та в лицо тычет партбилетом ДПМ. Многие до сих пор боятся мэров, председателей районов от ДПМ, полиции и так далее.

То, что изменения стали происходить, в обществе отмечают. Но сама система на местах ещё работает, и для её искоренения необходимо ещё года два… И нужно отчётливо понимать, что ДПМ – это картель, а не партия. Здесь десятки партий, ТВ, НПО, 700 мэрий, 30 председателей районов, тысячи чиновников и госпредприятия (Metalferos, Registru, Moldtelecom, Red-Nord, Red-Nord Vest, ЖДМ). Здесь же десятки частных предприятий и НПО. И к ДПМ до сих пор привязаны десятки партий левого и правого толка: ПКРМ, «Наша Партия», «Патриоты Молдовы», СДПМ Шелина, ЛП Гимпу, ЕНП Лянкэ, Союз спасения Бессарабии Валерия Мунтяну, Партия национального единства А. Шалару и т. д.

Почувствуйте разницу

Все эти перемены вызвали глубокую прострацию в рядах ДПМ. Её тролли вовсю истерят в соцсетях, вещают на 10 каналах холдинга ДПМ о том, что близится конец света. Мол, всё плохо! Беда, холод, голод! А всё потому, что ДПМ отстранили от власти.

Вдумайтесь в их аргументы: дескать, ничего не изменилось, новая власть даже хуже, чем власть Плахотнюка!

Господа, вы в своём уме?! А назовите мне хоть одного бизнесмена, у которого за эти три месяца отняли собственность? Ну как в случае с Цопами (VB, BEM), С. Скобиалэ (компания Free Fishers), А. Транги (La Plăcinte, Andy’s Pizza) или В. Мустяцэ (ProImobil). Назовите хоть одного политзаключённого новой власти! Кто? Болбочану? Освободили! Петик? Тоже на свободе! А хоть одно предприятие, которое приватизировали за бесценок, как это сделали Ю. Лянкэ и П. Филип, можете назвать? Как продали за гроши Tutun-CTC, Floare-Carpet, Air Moldova, Farmaco, UNIC, Vibropribor, Tracom, Jolly Allon, Carmez и бог ещё знает что!

А крупную кражу при новой власти можете назвать? Типа кражи миллиарда, BEM, аэропорта? А хоть одну схему, которую бы замутил кто-то из нынешних чиновников или министров? Конкретно!

К примеру, чиновник Х продал, как и Анатолий Шалару, три ракетных комплекса «Нева 125 СМ» за $600 тыс., то есть в 10 раз дешевле их реальной цены… Или чиновник Y хочет, как и Дорин Киртоакэ, отдать в концессию все парковки города на 25 лет с ущербом стране в 1 млрд леев. А хоть один политик был ликвидирован новой властью? Как Бутмалай, к примеру…

Вы хотите к этому вернуться? Плахотнюк тоже… И таки да – и его лакеи!

Что оставила старая власть

Безусловно, новое правительство нужно критиковать, но обычно любой власти дают минимум 100 дней! А тут начали мочить уже через два дня!

Скажу как есть: критиковать – это одно, мочить – другое. И те, кто мочат, кем бы они ни были, работают прямо или косвенно на Плахотнюка. Ведь если падёт эта власть – кто придёт? Вот скажите, пожалуйста, с чем пришлось столкнуться новому правительству? Был экономический бум, полный бюджет, огромные внешние инвестиции, сотни госпредприятий? Дыра в бюджете составляла 5 млрд леев! В самой ДПМ признавали, что деньги есть только до августа. Вся надежда была на МВФ! Внутренний госдолг банкам – более 20 млрд леев. Внешний долг – около $2 млрд! Рост ВВП – около 3%, то есть застой! Задолженности по зарплатам на некоторых предприятиях, типа ЖДМ, – по 6 месяцев и более! Только в 2018 году набрали кредитов на $350 млн!

Знаете, в чём проблема? В том, что большинство кредитов нужно возвращать начиная с 2019 года! При этом ЕС заморозил макрофинансирование, доноры приостановили многие программы, МВФ настроен скептически!

Некоторые представители бизнеса сильно ополчились на правительство из-за повышения НДС и некоторых налогов. Но, как верно заметил экономист Вячеслав Ионицэ, «за десять лет правления Демпартии налоговая нагрузка на семью возросла с

24,4 тыс. леев в 2010-м до 69,1 тыс. леев. За год она выросла на 9 тыс. леев! Поэтому нужно чётко понимать: повод для критики есть, но для истерики – вряд ли.

Критика лакеев

Сегодня лакеи окончательно обезумели.

Почему в полном кризисе и при пустом бюджете с дырой в 5 млрд леев не поднимают пенсии и зарплаты? – воют они. – Почему суды Плахотнюка не сажают людей Плахотнюка? Новый альянс аж три месяца у власти, а хлеб так и не стоит 16 копеек!

Для этих господ всё, что мы делаем, – плохо, всё не так.

Спрошу вас открыто:

Изгнали Плахотнюка и бандитскую ДПМ. Это плохо? Да или нет? Сняли привилегии с магазинов дьюти фри Илана Шора. Отменили льготы для казино. Теперь они будут платить налоги, как и все! Или народ пускай платит, а они – нет? Наложили арест на активы Плахотнюка, в том числе на гостиницу Nobil, €50 млн в Victoribank. Наложены аресты на активы Шора. Это вам тоже не нравится? Объявили мораторий на приватизации и концессии, что спасло Moldasig, Moldtelecom, северные электросети от приватизации за гроши. И это плохо? Повысят зарплаты работникам медсферы. Это тоже ничего? Президент выдвинул закон об индексировании пенсий два раза в год. Это тоже плохо? Президент поехал в Москву. Цена на газ упадёт на $15, а с января – на $50! И это плохо? Лакеи говорят, что да! Я спрашивал людей! Никто не говорит: повысьте нам цену на газ процентов на 40, а лучше – на 50! Все хотят и рады понижению! Все, кроме лакеев! Открыт рынок России для ещё 200 молдавских предприятий. Всего наберётся более 400. Может, отказаться? Продлили таможенные льготы для молдавских экспортёров в РФ ещё на шесть месяцев! Или не надо было?

О борьбе с коррупцией

Несмотря на саботаж генпрокурора со стороны прокуроров, начались реальные уголовные расследования. 16 сентября молдавские парламентарии сняли депутатскую неприкосновенность с Марины Таубер и Регины Апостоловой, представляющих фракцию Партии ШОР. За это проголосовали 56 законодателей. 18 сентября парламентская комиссия по расследованию банковского мошенничества обратилась в Генпрокуратуру, требуя возбудить уголовное дело против А. Арапу, Ю. Лянкэ, Д. Дрэгуцану за служебную халатность! Это плохо? 19 сентября снят иммунитет с В. Чеботарь (ДПМ) за участие в ОПГ и концессию аэропорта. 20 сентября 2019 года снят иммунитет с П. Жардана (Партия ШОР) за участие в ОПГ и концессию аэропорта. 20 сентября арестован вице-мэр Нистор Грозаву за аферы с распределением муниципальной собственности – главным образом земельных участков.

20 сентября глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь сказал, что среди лиц, в отношении которых ведётся расследование, находятся бывшие вице-министры и представители одного из государственных агентств. По заверениям Антикорупционной прокуратуры от 1 августа 2019 г., В. Плахотнюк является фигурантом дела № 2018978175 «Об организации преступного сообщества, отмыванию денег и обману».

Итог таков: М. Таубер была задержана, Р. Апостолова под домашним арестом, М. Цвик и В. Новосадюк – под следствием. Все они фигуранты отчёта Кролл, связаны с сомнительными кредитами банков Шора. Илан Шор объявлен в международный розыск! Также начался процесс по возврату миллиарда. 18 сентября у одного из бенефициаров арестовано имущество на 364 млн леев и изъяты 11 люксовых авто! 23 сентября наложен арест на уставной капитал компании Air Moldova на сумму в 301,6 млн леев. Это через два месяца после назначения Руслана Флочи на должность директора НЦБК!

Власти стали активно обращаться в международные структуры для помощи в возврате миллиарда. 19 сентября представитель МВФ в Молдове В. Тулин на встрече с руководством НЦБК заявил, что Международный валютный фонд поддержит Национальный центр по борьбе с коррупцией в поиске и возврате денег, выведенных из банковской системы.

Напомним, что в тот же день о своей поддержке в расследовании и поимке бенефициаров кражи миллиарда заявил в США на встрече с премьер-министром Майей Санду спецпомощник президента США и директор департамента по Европе и России в Совете национальной безопасности Тим Моррисон. Днём ранее помощи США в расследовании попросил министр внутренних дел Андрей Нэстасе, вручив письмо представителям ФБР.

На самом деле главное достижение новой власти – это свобода и избавление от звериного страха, который посеял режим Плахотнюка в Молдове. И именно это даёт надежду на лучшее будущее…

Богдан Цырдя, политолог