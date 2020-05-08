Крупный штраф выписали столичному предпринимателю за несоблюдение режима ЧП

Крупный штраф выписали столичному предпринимателю за несоблюдение режима ЧП

Экономический агент, осуществляющий деятельность в столичном секторе Ботаника, был наказан за нарушение предписаний Комиссии по ЧС.

Сотрудники полиции установили, пишет unimedia.info, что экономический агент, игнорируя положения о режиме ЧП, продавал фаст-фуд и табак для кальяна посетителям.

За несоблюдение мер по профилактике и борьбе с эпидемиологическими заболеваниями агенту выписали штраф в 75 тысяч леев.

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