Крупный штраф получила авиакомпания, доставившая граждан Украины в Молдову

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Авиакомпания «Fly One» доставила в Молдову самолётом рейса «Шарм-эль-Шейх – Кишинев» двух граждан Украины. Таким образом было нарушено положение Решения № 7 от 13 марта 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью о развитии эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19. Стоит отметить, что чартерный рейс был организован для того, чтобы доставить в страну граждан Молдовы, находившихся на отдыхе в Египте.

В связи с этим в отношении авиакомпании был составлен протокол об административном нарушении, который предусматривает наложение штрафа в размере 1 000 условных единиц (50 000 леев).

Напомним, что, согласно решению комиссии, с 17 марта были приостановлены все коммерческие рейсы из и в Молдову. Однако есть возможность выполнять частные/чартерные рейсы, чтобы позволить молдавским властям эвакуировать своих граждан. Кроме того, с 17 марта запрещено пересечение молдо-украинской и молдо-румынской границ иностранными гражданами по направлению въезда в Республику Молдова через КПП, открытые для передвижения.

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