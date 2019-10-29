Крупный штраф или тюрьма: дело прокурора, получившего взятку в размере 1 500 евро, передано в суд

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Антикоррупционная прокуратура направила в суд дело, возбужденное в отношении прокурора, которого подозревают в получении взятки в размере 1 500 евро за принятие благоприятного решения.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, в ходе уголовного преследования правоохранители квалифицировали данное преступление как попытку мошенничества с использованием служебного положения, так как подозреваемый получил деньги за уголовное дело, которое было уже завершено. Согласно действующему законодательству, виновному грозит штраф в размере 67 500 леев или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

Уголовное дело, возбужденное на имя прокурора, было направлено в суд. Подозреваемый полностью признал свою вину и подписал соответствующий договор.

Напомним, что прокурор был задержан в начале октября текущего года после того, как получил от полицейского взятку в размере 1 500 евро. Взамен он пообещал сотруднику полиции повлиять на ход уголовного дела, возбужденного на его имя. В итоге прокурор был задержан с поличным и помещён в изолятор НАЦ.